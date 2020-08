Nowy rekord kraju na 400 m w kategorii juniorek młodszych to 52,86 s. Poprzedni - 53,34 s - w 1974 r. ustanowiła Genowefa Nowaczyk-Błaszak. Dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw Europy seniorów w sztafecie 4x400 m. W 1988 r. uczestniczyła w igrzyskach olimpijskich w Seulu.

Czy podobne sukcesy, a może jeszcze większe, osiągnie młoda, gorzowska lekkoatletka? Tego jej życzymy.

Podczas 2. Memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy, biegaczka AZS AWF Gorzów (14 sierpnia skończyła 17 lat) wystartowała w pierwszej serii, w której zdecydowanie pokonała o cztery lata starszą Natalię Wosztyl - 53,55. Główną serię na 400 m wygrała Justyna Święty-Ersetic z czasem 51,69 s. Druga była Niemka Corinna Schwab - 52,36, a trzecia 22-letnia gorzowianka Natalia Kaczmarek, która obecnie reprezentuje AZS AWF Wrocław - 52,39.

W łącznej klasyfikacji obu memoriałowych biegów na 400 m, Lesiewicz znalazła się na szóstej pozycji.

REKLAMA

- Kornelia jest bardzo utalentowaną zawodniczką. Ze swojego występu raczej jestem zadowolona. Wynik poniżej 52 sekund, więc lepiej niż w Monako. Jestem na dobrej drodze do szczytu formy - powiedziała Święty-Ersetic. - Stać mnie na lepszy rezultat i być może za tydzień na mistrzostwach Polski uda się go osiągnąć. Myślę, że we Włocławku trzeba będzie szybciej biegać, jeśli oczywiście pozwoli pogoda. Ten wynik może nie dać zwycięstwa, a w tym roku to jest przecież impreza docelowa.

Kornelia Lesiewicz z trenerem Sebastianem Papugą Fot. Archiwum trenera

Drugie miejsce w rywalizacji na 800 metrów za reprezentantką Beninu Noelie Yarigo zajęła Sofia Ennaoui, która kilka dni temu w Monako podczas mityngu Diamentowej Ligi poprawiła notowany od blisko czterdziestu lat rekord Polski na 1000 metrów. – Jestem bardzo dobrze przygotowana szybkościowo. Na 1000 metrów bieganie wyszło mi rewelacyjnie. Strasznie ucieszył mnie ten rekord Polski. Dla mnie start tutaj był wyjątkowy, bo uwielbiam startować przed polską publicznością. Zawsze w Bydgoszczy mi się świetnie biegało – mówiła Ennaoui.

W przyszłym tygodniu – 28–30 sierpnia – we Włocławku odbędą się 96. PZLA Mistrzostwa Polski. Ponieważ wielkie imprezy sportowe, w tym igrzyska olimpijskie i mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, zostały odwołane, dla polskich zawodników będzie to impreza docelowa w tym sezonie.