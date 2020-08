Ciężko dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie i pracę bez komputera czy telefonu. Komunikatory, portale społecznościowe czy maile to codzienność prawie każdego z nas. Cyfrowa rzeczywistość stała się także przestrzenią funkcjonowania przestępców. Oszukują i zastraszają, by ostatecznie doprowadzić do wymuszenia pieniędzy.

- W jednej z firm doszło do zaszyfrowania danych na serwerach, za ich odzyskanie zażądano zapłaty w kryptowalucie - opowiadał podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. - Do danych nie ma dostępu. Funkcjonariusze ustalają, jak mogło dojść do zainfekowania komputera i kto jest za to odpowiedzialny. Sprawą zajmują się policyjni eksperci od cyberprzestępczości.