Mieszkania komunalne przeznaczone do remontu przez przyszłych lokatorów są wynajmowane po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby oczekujące na lokale zamienne, na zamianę z urzędu z uwagi na zły stan zdrowia i umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2020, jeżeli wyrażą one wolę wykonania prac remontowych. Oddawanie gorzowianom mieszkań z zasobów komunalnych pod warunkiem samodzielnego remontu to jeden z elementów nowej polityki mieszkaniowej miasta, wypracowanej wspólnie przez radnych i urzędników.

Mieszkania do remontu są w różnych lokalizacjach w mieście: od Zawarcia po Piaski. Przyszły najemca dostaje od miasta szczegółowy zakres prac do wykonania. Na remont ma trzy miesiące od chwili przejęcia mieszkania. Czytaj także: Dlaczego bardzo wzrosły czynsze w mieszkaniach komunalnych? ZGM tłumaczy Wykaz 28 mieszkań znajduje się na tablicy ogłoszeń w miejskim wydziale spraw społecznych przy ul. Teatralnej 26 oraz w głównym budynku magistratu przy ul. Sikorskiego 3-4. Wykaz można znaleźć również TUTAJ. Chętni powinni składać oferty do końca sierpnia.