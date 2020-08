Były już oszustwa na wnuczka, na policjanta, na agenta CBŚ. Te historie opowiadane przez oszustów cały czas są modyfikowane i dostosowywane do ofiar. Niestety ciągle zdarzają się ludzie, którzy w nie wierzą i tracą swoje oszczędności.

Pamiętajmy: nie przekazujmy nigdy pieniędzy obcym, nawet jeśli podają się za znajomych dzieci czy wnuków i opowiadają różne historie. Policja natomiast nigdy nie prosi cywilów o wypłacanie pieniędzy w związku z prowadzonymi działaniami.

Niech ta historia będzie kolejnym ostrzeżeniem. Do dwóch oszustw doszło w ciągu ostatnich dni w Gorzowie. W zeszły piątek do 75-latki zadzwoniła kobieta. Twierdziła, że jest jej córką. Miała być w banku, w którym jest kontrola, a ona musi przekazać pieniądze pewnej osobie. W innym przypadku miała mieć kłopoty. Rzekoma córka chciała pożyczyć pieniądze. 75-latka przygotowała dla niej 40 tys. zł. Nie mogła jednak osobiście zawieźć ich do banku, w którym miała być córka. Do starszej kobiety przyjechał kurier i odebrał spakowaną gotówkę. Kiedy mimo zapewnień córka nie dotarła do jej domu, seniorka zorientowała się, że cała historia była oszustwem.

W podobną historię uwierzyła w poniedziałek 85-letnia gorzowianka. Kobieta także przekonana o tym, że rozmawia z córka, przekazała ponad 28 tys. zł. Ponownie pojawił się wątek banku i konieczności zwrotu pieniędzy. Niestety dopiero po pewnym czasie udało jej się skontaktować z córką, by zweryfikować historię.

- Przestępcy nie odpuszczają i wciąż przez telefon opowiadają niestworzone historie. Sporo z takich połączeń jest w porę zakończonych. Pojedyncze przypadki potwierdzają jednak, że należy nadal rozmawiać ze starszymi członkami naszych rodzin czy też sąsiadami. Przestrzegając ich przed różnymi metodami działania oszustów, ratujemy ich oszczędności, często gromadzone przez całe życie – informuje podkom. Grzegorz Jaroszewicz z KW Policji w Gorzowie.