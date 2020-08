- W Gorzowie dwie dodatnie osoby zostały przyjęte na nasz oddział zakaźny. Stan na teraz to 30 pacjentów w szpitalu jednoimiennym, w tym sześciu na zakaźnym OIOM-ie. Dodatkowo mamy 18 dodatnich pacjentów w izolatorium - poinformował Robert Surowiec, wiceprezes szpitala

Łącznie w woj. lubskim mamy 603 przypadki zakażenia koronawirusem. Dzisiaj przybyło 14 nowych zakażonych. 11 osób z powiatu żagańskiego to piątka dzieci i osoby dorosłe z jednego z przedszkoli.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 313 osób, 12 pacjentów niestety zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 761, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 62. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 296.