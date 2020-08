Każdą część utworu słynnego wenecjanina poprzedzi deklamacja wiersza zapowiadającego każdą z pór. Ponoć autorem tych sonetów był sam mistrz Vivaldi.

- Cała szóstka występujących w Drezdenku i Krzyżu Wlkp. muzyków to laureaci licznych prestiżowych konkursów, muzycy obdarzeni przez Opatrzność wyjątkowym talentem i tym darem będą dzielić się z publicznością zgromadzoną w kościołach najpierw pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku i następnego dnia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzyżu Wlkp. - zapowiada Wiesław Pietruszak, prezes stowarzyszenia Sauerianum, organizatora festiwalu

Oprócz Celiny Kotz, która tego wieczoru będzie solistką, wystąpią również Malwina Kotz (skrzypce), Piotr Kosarga (skrzypce), Mateusz Doniec (altówka), Piotr Mazurek (wiolonczela), Monika Woźniak (klawesyn).

Co napisał monsignore Antonio Vivaldi? Anegdota głosi, że cykl koncertów skrzypcowych "Cztery pory roku" i... kilkaset wariacji na temat tej kompozycji. A na poważnie: rudy ksiądz był bardzo płodnym kompozytorem. Jednak to właśnie „Le quattro stagioni", opublikowane w 1725 roku w Amsterdamie stało się hitem wszech czasów. Zna je pewnie każdy, choćby nigdy nie był na w filharmonii czy na innym koncercie. To prawdziwe arcydzieło muzyki ilustracyjnej. We "Wiośnie" słyszymy świergot ptaków, stuk dzięcioła, szum strumienia, w "Lecie" odzywają się kukułka, turkawka, szczygieł i słychać nadchodzącą burzę, "Jesienią" mamy uciechy na dożynkach wśród wieśniaków czy odgłosy leśnych łowów, a "Zimą" słuchamy trzaskających drew w kominie. Vivaldi był wirtuozem skrzypiec, więc smyczki mają co pograć. A solistką będzie Celina Kotz.

Podczas koncertu w Drezdenku skrzypaczka otrzyma dwa wyróżnienia. Ks. Zdzisław Palus, ksiądz proboszcz „festiwalowego” kościoła przygotował dla niej medal za współpracę z drezdeneckim środowiskiem melomanów. Minister kultury wystosował natomiast list gratulacyjny z okazji promocji kultury polskiej. - W ten sposób honorujemy wieloletnią współpracę ze znakomitą skrzypaczką, z którą od wielu lat oprócz festiwalu realizujemy też liczne inne projekty kulturalne promujące dorobek polskich kompozytorów, także tych mocno zapomnianych. Na przestrzeni tylko ostatnich pięciu lat zorganizowaliśmy liczne koncerty festiwalowe, z okazji 100-lecia niepodległości Polski, projekt „Brat naszego Boga”, „Z Paderewskim ku Niepodległej”, a w roku ubiegłym „Moniuszko – ku pokrzepieniu serc” Będzie to także uroczystość dwojga działaczy stowarzyszenia, gdyż Katarzyna Waśko i Ryszard Szydełko otrzymają Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” - informuje Wiesław Pietruszak.

Koncerty odbędą się w Drezdenku w kościele pw. Przemienienia Pańskiego 20 sierpnia o godz. 19, a w Krzyżu Wlkp. 21 sierpnia w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa następnego dnia. Oba koncerty sponsoruje PGNiG, które ma na terenie gminy Drezdenko kopalnię ropy naftowej i gazu.