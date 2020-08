Dzisiejszy dzień żużlowy w Polsce nie był przewidziany tylko na odrabianie zaległości PGE Ekstraligi w Gorzowie, ale również na pierwszoligowe derby Polonia Bydgoszcz - Apator Toruń, dlatego Stal i Sparta nie mogły skorzystać z braci Holderów, etatowych „gości” w wyjątkowym sezonie, w czasie epidemii koronawirusa, gdzie klubom umożliwiono takie uzupełnienie składu.

Wrocławianie sięgnęli po zatrudnionego już wcześniej Szweda Olivera Berntzona. Gorzowianie mocno popracowali w ostatnich godzinach przed meczem, kontraktując „last minute”, niespełna 32-letniego Duńczyka Nicolaia Klindta. Przyjaciela kontuzjowanego Nielsa Kristiana Iversena, którego Stal ma na oku od dawna, ale nigdy nie wzięła go do swojego składu. Klindt to czołowy zawodnik zaplecza ekstraklasy, z aktualną średnią w Ostrowie Wlkp. - 2,111 pkt.

Poniedziałek, 17 sierpnia 2020 r. Żużlowa PGE Ekstraliga: Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław 55:35 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

- W kontekście dużych problemów Krzysztofa Kasprzaka, zdecydowaliśmy się na kolejnego „gościa” - opowiadał trener naszej ekipy Stanisław Chomski. - Mieliśmy mało czasu na wybór zawodnika i załatwienie formalności. Pomógł sam Nicolai, który podjął błyskawiczną decyzję.

My Klindta pamiętaliśmy z udanego dla niego, ubiegłorocznego meczu barażowego, gdzie Stal rozbiła Ostrovię 60:30, ale Duńczyk w sześciu startach uzbierał 11+1 pkt. To, co zrobił w poniedziałkowy wieczór przeciwko Sparcie, oceniamy na więcej niż dobrze. Prawie za każdym razem błyszczał na starcie, wygrał dwa wyścigi. - Nie ma co, mamy nosa do „gości” - śmiał się zadowolony trener Chomski.

W wyścigu juniorów Rafał Karczmarz odbił na dystansie prowadzenie Glebowi Czugunowowi, w kolejnym biegu Anders Thomsen z Klindtem przywieźli na 4:2 Woffindena. Gdy wreszcie w 4. wyścigu Bartosz Zmarzlik, na końcu wyprzedził Czugunowa, kasując trójkę, jadąc całe ostatnie okrążenie przy bandzie już w tak wczesnej fazie meczu poczuliśmy, że kroi nam się występ żużlowej Stali, jakiego dawno nie widzieliśmy.

Przewaga gorzowian rosła błyskawicznie, bo atakowaliśmy właściwie z każdego miejsca. Proszę spojrzeć w poniższą rozpiskę poszczególnych biegów. Nawet te 3+1 pkt Szymona Woźniaka nie zostało uzbierane na byle kim. W 7. wyścigu ostro powalczył, aż w końcu zostawił na ostatnim miejscu Woffindena.

Znów wszystko było łatwiejsze z niełapalnym, bawiącym się żużlem Zmarzlikiem. Bliski ideału był również ponownie, łapiący dużą formę Duńczyk Anders Thomsen, który ma zostać Stali na kolejne sezony. Do tego wspomniany wyżej Klindt, a także szybki i waleczny Karczmarz.

- Wymienialiśmy się uwagami, a że od początku byliśmy szybcy, to jeszcze mogliśmy się napędzać - opowiadał Thomsen. - Te trzy wcześniejsze mecze w domu z pewnością dały nam dużo doświadczeń, czuliśmy się jako drużyna dzisiaj świetnie. Do naszej, gorzowskiej klasy dołączył dziś Nicolai i staraliśmy się, aby od razu poczuł się jak u siebie. Myślę, że dobrze to się udało, tym bardziej, że ten tor mojemu rodakowi odpowiada.

Kibice Stali powinni być po tym wyjątkowym wieczorze naprawdę zadowoleni, za to bardzo popsuliśmy humory wrocławianom. Maksym Drabik na zero, Tai Woffinden bez trójki, tylko dwa indywidualne zwycięstwa Macieja Janowskiego i jedno drużynowe Sparty w całym meczu. Takiego pokazu mocy żółto-niebieskich na „Jancarzu”, w PGE Ekstralidze dawno nie oglądaliśmy.

Mijamy w tabeli GKM Grudziądz i mamy nadzieję, że nie zwalniamy tempa, a to by oznaczało, że w piątek w Częstochowie stalowcy znów pokażą świetny żużel i być może faktycznie zadziwią wszystkich, po tak słabym początku sezonu (sześć porażek z rzędu), realnie włączając się do walki o czołową czwórkę.

GORZÓW - WROCŁAW:

1. wyścig - 3:3 - (czas 60,29 s) Janowski, Klindt, Woźniak, Berntzon

Berntzon 2. wyścig - 3:3 (6:6) - (60,69) Karczmarz, Czugunow, M. Curzytek, Jasiński (w)

Czugunow, M. Curzytek, 3. wyścig - 4:2 (10:8) - (60,11) Thomsen, Woffinden, Klindt, Drabik

Woffinden, Drabik 4. wyścig - 3:3 (13:11) - (60,21) Zmarzlik, Czugunow, Fricke, Jasiński

Czugunow, Fricke, 5. wyścig - 5:1 (18:12) - (60,42) Klindt, Thomsen, Fricke, Berntzon

Fricke, Berntzon 6. wyścig - 5:1 (23:13) - (60,13) Zmarzlik, Karczmarz, Janowski, Drabik

Janowski, Drabik 7. wyścig - 4:2 (27:15) - (60,19) Zmarzlik, Czugunow, Woźniak, Woffinden

Czugunow, Woffinden 8. wyścig - 3:3 (30:18) - (60,59) Karczmarz, Fricke, Czugunow, Jasiński (u)

Fricke, Czugunow, 9. wyścig - 4:2 (34:20) - (NCD 60,08) Zmarzlik, Janowski, Woźniak, Drabik

Janowski, Drabik 10. wyścig - 4:2 (38:22) - (60,21) Thomsen, Woffinden, Klindt, Czugunow

Woffinden, Czugunow 11. wyścig - 3:3 (41:25) - (60,74) Thomsen, Fricke, Janowski, Woźniak

Fricke, Janowski, 12. wyścig - 4:2 (45:27) - (60,88) Klindt, Woffinden, Karczmarz, M. Curzytek

Woffinden, M. Curzytek 13. wyścig - 5:1 (50:28) - (60,32) Thomsen, Zmarzlik, Fricke, Woffinden

Fricke, Woffinden 14. wyścig - 1:5 (51:33) - (60,61) Janowski, Woffinden, Klindt, Karczmarz

15. wyścig - 4:2 (55:35) - (60,42) Zmarzlik, Janowski, Thomsen, Fricke

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - BETARD SPARTA WROCŁAW 55:35

STAL: Szymon Woźniak 3+1 bonus (1,1,1,0,-), Bartosz Zmarzlik 17+1 (3,3,3,3,2,3), Nicolai Klindt 11 (2,1,3,1,3,1), Anders Thomsen 15+1 (3,2,3,3,3,1), Niels Kristian Iversen - zastępstwo zawodnika, Wiktor Jasiński 0 (w,0,u), Rafał Karczmarz 9+1 (3,2,3,1,0), Kamil Pytlewski - nie startował.

SPARTA: Maciej Janowski 12+1 bonus (3,1,2,1,3,2), Maksym Drabik 0 (0,0,0,-), Oliver Berntzon 0 (0,0,-,-,-), Max Fricke 7+1 (1,1,2,2,1,0), Tai Woffinden 8+1 (2,0,2,2,0,2), Gleb Czugunow 7 (2,2,2,1,0), Michał Curzytek 1 (1,-,0).

ZALEGŁY MECZ Z 6. KOLEJKI:

poniedziałek, 17 sierpnia

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław 55:35

PROGRAM 10. KOLEJKI:

piątek, 14 sierpnia

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - PGG ROW Rybnik 52:38 (bonus dla Stali)

Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 50:40 (bonus dla Unii)

niedziela, 16 sierpnia

MrGarden GKM Grudziądz - RM Solar Falubaz Zielona Góra 43:47 (bonus dla Falubazu)

Betard Sparta Wrocław - Eltrox Włókniarz Częstochowa 45:45 (bonus dla Włókniarza)

1. Fogo Unia Leszno 10 19 +88

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 10 17 +47

3. Motor Lublin 10 13 +42

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 10 13 +44

5. Betard Sparta Wrocław 10 11 +10

6. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 10 9 -14

7. MrGarden GKM Grudziądz 10 8 -32

8. PGG ROW Rybnik 10 2 -185

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

PROGRAM 11. KOLEJKI:

piątek, 21 sierpnia

godz. 18, Eleven Sports Fogo Unia Leszno - MrGarden GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 23 sierpnia

godz. 16.30, nSport+ PGG ROW Rybnik - Motor Lublin

godz. 19.15, nSport+ RM Solar Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław

MECZ AWANSEM Z 14. KOLEJKI:

poniedziałek, 24 sierpnia

godz. 20.30, Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MrGarden GKM Grudziądz

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.