Siedziba Parku Narodowego Ujście Warty znajduje się w pobliskim Chyrzynie, ale to w Słońsku rozpoczyna się tzw. betonka, czyli ścieżka z betonowych płyt, która prowadzi w głąb parku narodowego. To najpopularniejsza obecnie trasa turystyczna w parku, można pokonać ją pieszo albo rowerem. Betonką można spacerować cały rok, ale najlepiej robić to wiosną.

DANIEL ADAMSKI

W połowie przyszłego roku w Słońsku w otulinie parku zostanie otwarty też nowoczesny ośrodek edukacyjno-muzealny. Powstaje przy drodze krajowej nr 22. W częściowo przeszklonym budynku na dwóch kondygnacjach znajdą się m.in. sale wystawowe, dydaktyczne i konferencyjne. Prace są warte ponad 29 mln zł, z czego prawie 17 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.