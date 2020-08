Z powodu epidemii koronawirusa kajakowe mistrzostwa kraju na Malcie w Poznaniu nabrały szczególnej rangi, bo przecież w 2020 r. nie było gdzie porywalizować w mocniejszej obsadzie.

To były wyjątkowe dwa dni dla niespełna 27-letniego kanadyjkarza Wiktora Głazunowa (AZS AWF Gorzów). - Nigdy nie udało mi się zdobyć czterech złotych medali - przyznał przedstawiciel gorzowskiego klubu. - Mam ich jednak już tak wiele, że zbieram je w pudełku. Ważniejsze miejsce zajmują zdobycze z międzynarodowych imprez. Po to ciężko pracuję, aby coś jeszcze cennego właśnie do tej grupy dorzucić.