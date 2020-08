30-letni Dawid Kusik z Kórnika porusza się na wózku inwalidzkim, ma pierwszą grupę inwalidzką. 1 sierpnia wybrał się w kolejową podróż. Towarzyszyli mu mama, siostra Joanna Gadomska i jej mąż, Kajetan. Do Sulechowa jeżdżą zwykle raz w roku, w odwiedziny do przyjaciół.

Wybrali pociąg POLREGIO o godz. 7.07. Gdy kupowali bilety na poznańskim dworcu, dowiedzieli się, że dojadą tylko do Zbąszynka (na dalszej trasie trwa remont, działa komunikacja zastępcza).

– W kasie usłyszeliśmy, że w Zbąszynku mamy radzić sobie sami, bo autobusy nie zabierają osób z niepełnosprawnościami takimi, jaką ma mój brat. Pani dodała, że powinniśmy powiadomić 48 godz. wcześniej przewoźnika o tym, że pasażerem będzie osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego. Skąd mieliśmy o tym wiedzieć? – mówi Joanna.

To nie pierwszy raz, gdy zostaliśmy potraktowani przedmiotowo w miejscach publicznych. Lecz nigdy nie zdarzyło się to podczas podróży koleją. Dawidowi było bardzo przykro.

Rodzina wsiadła do pociągu. W Zbąszynku konduktor pokazał im, skąd rusza autobus i życzył szczęścia: Może u kierowcy się wam uda.

REKLAMA

– Nie mieliśmy czym dojechać dalej. Pani się zlitowała, choć łatwo było wyczuć, że z łaski – dopowiada Gadomska.

Jak tłumaczy rzecznik prasowy POLREGIO, Dominik Lebda, na stronie internetowej przewoźnika widnieje komunikat o tym, że przewóz osób na wózku inwalidzkim na trasie Zbąszynek – Czerwieńsk jest utrudniony. – Informacje o wybranym przez mieszkańców Kórnika pociągu oraz komunikacji zastępczej są kompletne w internetowych wyszukiwarkach rozkładów jazdy, a informacje udzielone w kasie biletowej na stacji Poznań Główny również zostały udzielone prawidłowo – mówi „Wyborczej”.

Faktycznie, prawo mówi, że zgodnie z rozporządzeniem WE 1371/2007 Parlamentu Europejskiego, osoba z niepełnosprawnościami ma obowiązek zgłosić przejazd pociągiem najpóźniej na 48 godz. przed podróżą. – Umożliwiłoby to rozpoznanie możliwości przewozu wózka w autobusie zastępczym – wyjaśnia Lebda i zaznacza, że kolej dołożyła wszelkich starań, by Dawid i jego rodzina dojechali do Sulechowa.

REKLAMA

Zachęca też do korzystania z platformy „Podróż bez barier” na stronie Polregio. – Tam można sprawdzić udogodnienia w obrębie stacji kolejowej i dworca kolejowego, zgłoszenia przejazdu na danej trasie czy zamówienia asysty na przejazd pociągiem.

– Niestety, nie mamy dostępu do internetu, a dodzwonienie się na infolinię graniczy z cudem. Samochodu również nie mamy. Trudno nam podróżować. Wiem już, że powinniśmy bardzo uważać – odpowiada Joanna.