Po trzech porażkach zrezygnował trener Kamil Michniewicz, bo „nie tak to miało być, ten zespół potrzebuje nowego impulsu, aby to wszystko odmienić”.

Dla Krzysztofa Kaczmarczyka, który 28 czerwca skończył 40 lat, w Słubicach wszystko się zaczęło. Teraz właśnie przeciwko Polonii miał zadebiutować jako trener na poziomie seniorskim.

Sobota, 15 sierpnia 2020 r. Lubuska czwarta liga piłkarska: Stilon Prosupport Gorzów - Polonia Słubice 3:0 (1:0) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

- Chyba właśnie to tak musiało się w moim życiu ułożyć, aby na pierwszy mecz wypadła właśnie Polonia - powiedział Kaczmarczyk. - To nie jest łatwy czas dla Stilonu. Wszystkim nam zależy, aby jak najszybciej złą kartę odwrócić. Ze świadomością, ile ten klub, czy akademia zawdzięczają trenerowi Michniewiczowi, teraz spróbujemy z trenerem Jackiem Skrzyńskim [szkoleniowiec bramkarzy] coś dodać od siebie. Liczę, że pierwszy gol tu wiele zmieni, tego bardzo potrzebujemy.

Po prawej stronie, cofnięty Kamil Ograbek, zmienna obrona - raz trzech, raz pięciu zawodników. Wyraźnie trzech graczy z przodu, jednak również z zadaniami defensywnymi... Nowa miotła podyktowała zmienione ustawienie, które jak się okazało, tym razem zdało egzamin, choć jeszcze raz dodajemy - łatwo nie było.

REKLAMA

Stilonowcy byli dziś od początku więcej przy piłce, ale to goście najpierw mocniej nam zagrozili. W 31. min Patryk Nowaczewski pięknie uderzył z dystansu i bramkarz Gabriel Łodej z trudem wybił piłkę na rzut rożny.

Zaraz po tym mieliśmy przerwę na uzupełnienie płynów. Ta chwila przy linii jakby dodała energii gorzowianom, bo to oni ruszyli do przodu bardziej zdecydowanie. Po składnej akcji Wojciech Kurlapski jeszcze został złapany na spalonym, a strzał Filipa Wiśniewskiego zablokowali obrońcy Polonii. Nadeszła jednak 42. minuta.

Sobota, 15 sierpnia 2020 r. Lubuska czwarta liga piłkarska: Stilon Prosupport Gorzów - Polonia Słubice 3:0 (1:0) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Jeszcze jedna, fajna akcja Stilonu, dogranie piłki z lewej strony w pole karne do 17-latka Bartosza Chojnackiego (nr 24), który nie zmarnował okazji. On też zaczynał grać w piłkę w Słubicach. Dziś zagrał swój drugi mecz w seniorach w karierze. Miał rację trener Kaczmarczyk, chyba właśnie tak to musiało się ułożyć.

REKLAMA

Zgodnie z oczekiwaniami, dalej worek z bramkami rozwiązał się. Kolejne trafienia dołożyli 19-letni Kurlapski i o rok młodszy Jakub Kaniewski. Dziś niebiesko-biali nareszcie zaczęli marsz tylko w górę, aż do trzeciej ligi. Oby tak było. Musimy mieć świadomość, że na razie pokonaliśmy rywali, którym również w tym sezonie słabo się wiedzie.

W niedzielę, 23 sierpnia zespół Stilonu zagra kolejny mecz ligowy z Pogonią w Świebodzinie.

STILON PROSUPPORT GORZÓW - POLONIA SŁUBICE 3:0 (1:0)

BRAMKI: Chojnacki (42.), Kurlapski (49.), Kaniewski (67.)

STILON: Łodej - Ograbek, Nidecki, Majerczyk - Taranenko, Wiśniewski, Maliszewski, Łaźniowski - Surmaj, Chojnacki, Kurlapski. Rezerwowi: Bukowski (bramkarz), Zagacki, Świerczyński, Kaniewski, Koszuta, Borawski, Kunowski.

WYNIKI Z 4. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Polonia Słubice 3:0, Odra Nietków - Czarni Browar Witnica 3:3, ZAP Syrena Zbąszynek - Piast Iłowa 3:2, Carina Gubin - Spójnia Ośno Lubuskie 3:1, Dąb Sława Przybyszów - Pogoń Świebodzin 2:2, Korona Kożuchów - Pogoń Skwierzyna 5:0, Lechia II Zielona Góra - Stal Sulęcin 2:3, Arka Nowa Sól - Ilanka Rzepin 1:2, Tęcza Krosno Odrzańskie - Czarni Żagań 0:4.

1. Ilanka Rzepin 4 12 13:5

2. Dąb Sława Przybyszów 4 10 9:5

3. Carina Gubin 4 9 15:5

4. Czarni Żagań 3 9 11:1

5. Korona Kożuchów 4 7 9:2

6. Odra Nietków 4 7 13:8

7. Meprozet Stare Kurowo 3 7 8:4

8. Czarni Browar Witnica 4 7 6:7

9. Arka Nowa Sól 4 6 8:6

10. Pogoń Świebodzin 4 5 5:5

11. Lechia II Zielona Góra 4 5 9:7

12. Spójnia Ośno Lubuskie 4 4 5:7

13. STILON PROSUPPORT GORZÓW 4 3 6:6

14. Stal Sulęcin 3 3 4:10

15. ZAP Syrena Zbąszynek 4 3 4:11

16. Piast Iłowa 4 3 5:11

17. Polonia Słubice 4 1 3:11

18. Pogoń Skwierzyna 4 1 5:15

19. Tęcza Krosno Odrzańskie 3 0 1:13

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.