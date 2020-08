Koło ratunkowe na gorzowskim bulwarze to nie jest element dekoracyjny, może komuś uratować życie. I zdecydowanie lepiej będzie, gdy pozostanie nad wodą, a nie w domu. Teraz dwóch młodych mężczyzn czekają kłopoty. W ich sprawie policjanci skierują wniosek o ukaranie do sądu. Koło ratunkowe wróciło na swoje miejsce, by dalej służyć mieszkańcom.

- Kolor koła ratunkowego przyciąga wzrok, przyciągnął też niestety złodziei, którzy wpadli na mało rozsądny pomysł, by je zabrać - opowiadał podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. - Młodzi mieszkańcy Gorzowa mówili, że jest fajne i chcą je mieć w domu. Tymczasem jest fajne, ale na nabrzeżu, bo właściwie użyte może uratować życie.