Stalowcy na mecz, w którym mieli zamiar zabrać rybniczanom wszystkie trzy duże punkty i wybić im z głowy żużlową ekstraklasę, odpuścili zastępstwo zawodnika. - Sprawdziło się w pojedynku z Włókniarzem, ale tym razem musimy przetestować wszystkich seniorów, aby wiedzieć, co wybrać, na poniedziałkowe, kolejne starcie u siebie ze Spartą Wrocław - powiedział trener gorzowian Stanisław Chomski. - W tym samym terminie bracia Holderowie mają swój mecz ligowy w barwach Apatora, a więc nie pojadą w Gorzowie. Chris dla Sparty, a Jack dla nas.

ROW na spotkanie o przedłużenie nadziei na utrzymanie w PGE Ekstralidze, zmienił skład. Dostał szansę Mateusz Szczepaniak, a pod piątką pojawił się Brytyjczyk Robert Lambert.

- Wystawialiśmy Lamberta z rezerwy i ostatnio to nic nie dawało - przyznał Lech Kędziora, trener Rybnika. - Dlatego dajemy mu numer pięć, jasny plan wyścigów na mecz ze Stalą, bo zasłużył na to. Będziemy walczyć, dopóki mamy nadzieję na pozostanie w elicie. Wierzę w chłopaków, których mam ze sobą. Odbyliśmy w tym składzie przed tym pojedynkiem bardzo dobry trening.

Czwarty mecz gorzowian w domu i czwarty raz przegrany 1. wyścig. Tym razem 2:4, bo na dystansie Szymon Woźniak szybko minął popełniającego duże błędy Vaclava Milika. Próbował również, wracający do składu Stali Krzysztof Kasprzak, ale był za wolny.

Straty odrobili nasi juniorzy, choć też zdecydowanie przegrali wyjazd spod taśmy. Na czwartym okrążeniu na pierwsze miejsce wysunął się Rafał Karczmarz, który minął kolegę z Gorzowa Kamila Nowackiego, wypożyczonego na ekstraklasę do ROW. Wiktor Jasiński poradził też sobie z Mateuszem Tudzieżem, zupełnie dziś pogubionym (upadł na ostatniej pozycji w swoim drugim występie).

Gospodarzy na prowadzenie w meczu, którego do końca już nie oddaliśmy, wyprowadzili Anders Thomsem z Jackiem Holderem. Stalowcy łatwo pokonali lidera rybniczan Lamberta.

Po 7. wyścigu mieliśmy już plus osiem dla gorzowian. Znów dodatkowy punkt na dystansie wyszarpał Karczmarz (na poniższym zdjęciu kask niebieski), który tym razem Matusza Szczepaniaka (kask biały) wyminął atakiem przy krawężniku, na ostatniej prostej.

Piątek, 14 sierpnia 2020 r. Żużlowa PGE Ekstraliga: Moje Bermudy Stal Gorzów - PGG ROW Rybnik 52:38 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Ostatecznie skończyło się plus 14 dla Stali, a my przez pół meczu zastanawialiśmy się jak poradzimy sobie w poniedziałek ze Spartą Wrocław bez Jacka Holdera. Niestety, po udanym występie przeciwko Włókniarzowi, tym razem niczym nie błysnął Szymon Woźniak. Cały czas do tyłu jedzie Kasprzak. Woźniak z zawodników ROW pokonał dzisiaj Milika, a Kasprzak dwa razy juniora Nowackiego. Obu czeka w najbliższym spotkaniu po kilka startów, bo pewnie znów skorzystamy z zastępstwa zawodnika za „Puka” Iversena.

Z pewnością będziemy mogli liczyć na Bartosza Zmarzlika i Duńczyka Thomsena. Liderzy Stali w dzisiejszym spotkaniu, obok wspomnianego wyżej Holdera, przywieźli dziś po cztery trójki i jednej jedynce.

- Ten słabszy występ to był mój błąd. Coś przegapiłem w trakcie meczu i w końcówce gorzej wyjeżdżałem ze startu. Fajnie, że w 15. wyścigu udało się powalczyć na dystansie i wyprzedzić rywali. Generalnie jednak dziś mijanie kogokolwiek to ciężka sprawa. Nie było szans, aby wyjechać za rywala, bo tam czekała na ciebie ciężka szpryca. Taki jest aktualnie żużel, nie da się dopasować motocykla, aby ta szpryca, w czasie ewentualnego ataku, ciebie nie wyhamowała - podsumował Zmarzlik.

GORZÓW - RYBNIK:

1. wyścig - 2:4 - (czas 59,79 s) Woryna, Woźniak, Milik, Kasprzak

Milik, 2. wyścig - 4:2 (6:6) - (60,09) Karczmarz, Nowacki, Jasiński, Tudzież

Nowacki, Tudzież 3. wyścig - 5:1 (11:7) - (59,48) Thomsen, J. Holder, Lambert, Mat. Szczepaniak

Lambert, Mat. Szczepaniak 4. wyścig - 4:2 (15:9) - (59,28) Zmarzlik, Łogaczew, Jasiński, Nowacki

Łogaczew, Nowacki 5. wyścig - 2:4 (17:13) - (59,63) Łogaczew, J. Holder, Milik, Kasprzak

Milik, 6. wyścig - 4:2 (21:15) - (59,31) Thomsen, Woryna, Karczmarz, Mat. Szczepaniak

Woryna, Mat. Szczepaniak 7. wyścig - 4:2 (25:17) - (NCD 58,98) Zmarzlik, Lambert, Woźniak, Tudzież (u)

Lambert, Tudzież (u) 8. wyścig - 3:3 (28:20) - (59,32) Thomsen, Milik, Łogaczew, Jasiński

Milik, Łogaczew, 9. wyścig - 3:3 (31:23) - (59,06) Zmarzlik, Woryna, Łogaczew, Woźniak

Woryna, Łogaczew, 10. wyścig - 4:2 (35:25) - (59,37) J. Holder, Lambert, Kasprzak, Nowacki

Lambert, Nowacki 11. wyścig - 3:3 (38:28) - (59,70) J. Holder, Łogaczew, Woryna, Woźniak

Łogaczew, Woryna, 12. wyścig - 3:3 (41:31) - (59,73) Lambert, Karczmarz, Kasprzak, Nowacki

Nowacki 13. wyścig - 4:2 (45:33) - (59,42) Thomsen, Lambert, Zmarzlik, Milik

Lambert, Milik 14. wyścig - 3:3 (48:36) - (60,10) J. Holder, Milik, Woryna, Karczmarz

Milik, Woryna, 15. wyścig - 4:2 (52:38) - (60,03) Zmarzlik, Łogaczew, Thomsen, Lambert

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - PGG ROW RYBNIK 52:38

Pierwszy mecz 46:44 dla Rybnika, punkt bonusowy dla Stali.

STAL: Szymon Woźniak 3 (2,1,0,0), Bartosz Zmarzlik 13 (3,3,3,1,3), Krzysztof Kasprzak 2+1 bonus (0,0,1,1,-), Jack Holder 13+1 (2,2,3,3,3), Anders Thomsen 13 (3,3,3,3,1), Wiktor Jasiński 2 (1,1,0), Rafał Karczmarz 6 (3,1,2,0), Kamil Pytlewski - nie startował.

ROW: Kacper Woryna 9+2 bonusy (3,2,2,1,1), Mateusz Szczepaniak 0 (0,0,-,-), Vaclav Milik 6 (1,1,2,0,2), Siergiej Łogaczew 11+2 (2,3,1,1,2,2), Robert Lambert 10 (1,2,2,3,2,0), Kamil Nowacki 2 (2,0,0,0), Mateusz Tydzież 0 (0,u,-).

PROGRAM 10. KOLEJKI:

piątek, 14 sierpnia

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - PGG ROW Rybnik 52:38 (bonus dla Stali)

Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 50:40 (bonus dla Unii)

niedziela, 16 sierpnia

godz. 16.30, nSport+ MrGarden GKM Grudziądz - RM Solar Falubaz Zielona Góra

godz. 19.15, nSport+ Betard Sparta Wrocław - Eltrox Włókniarz Częstochowa

1. Fogo Unia Leszno 10 19 +88

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 9 14 +43

3. Motor Lublin 10 13 +42

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 9 11 +44

5. Betard Sparta Wrocław 8 10 +30

6. MrGarden GKM Grudziądz 9 8 -28

7. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 9 7 -34

8. PGG ROW Rybnik 10 2 -185

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

ZALEGŁY MECZ Z 6. KOLEJKI:

poniedziałek, 17 sierpnia

godz. 20.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.