Kasprzak jest Stali potrzebny, ale... - Oczywiście w znacznie wyższej dyspozycji, skuteczniejszy na torze - przyznał trener Chomski. - Rozmawialiśmy o tym. Oby już od meczu z Rybnikiem jego losy potoczyły się tak, jak życzą sobie kibice, sztab szkoleniowy i sam zawodnik. Zastępstwo zawodnika raz wypaliło, i dobrze, ale nie możemy ryzykować, bo Nielsa Kristiana Iversena przez dłuższą chwilę będzie brakowało. Odpukuję w niemalowane, ale w przypadku jakiegoś kolejnego nieszczęścia zostalibyśmy z trójką seniorów, a wtedy tych dziur już nie da się załatać. Dlatego nie wolno nikogo skreślać, tylko walczyć o poprawę i lepsze wyniki. Najlepszym przykładem jest tu Szymon Woźniak, chwalony za mecz z Częstochową.

Krzysztof Kasprzak zapewne dostanie podwójną szansę, bo pojedzie nie tylko z Rybnikiem, ale również w poniedziałek, w zaległym spotkaniu na „Jancarzu” ze Spartą Wrocław. Tam nie będą mogli wystąpić bracia Holderowie (Chris jeździ jako „gość” dla Sparty, a Jack dla Stali), bo w tym samym czasie mają mecz ligowy w barwach Apatora Toruń. Jeden z kluczowych, bo derby w Bydgoszczy.

W pierwszej rundzie w Rybniku niespodziewanie przegraliśmy 44:46. To była jedna z najbardziej wstydliwych porażek żużlowej Stali Gorzów w ostatnich latach i na razie jedyna zdobycz punktowa ROW w tym sezonie.

Rywale w piątek na gorzowskim torze pierwszy raz wystawią swojego lidera, Brytyjczyka Roberta Lamberta w podstawowym składzie (pod piątką), a nie będą go puszczać z rezerwy. Pojedzie również junior Kamil Nowacki, wypożyczony już w trakcie sezonu ze Stali do ROW.

- Najgorzej to byłoby tego rywala zlekceważyć. Jestem pewien, że rybniczanie przyjadą do nas walczyć, szukać szansy na poprawę swojej sytuacji, utrzymanie w lidze. My musimy pojechać swoje, na wysokim poziomie i im te nadzieje zabrać - zakończył Stanisław Chomski.

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - PGG ROW RYBNIK

Piątek, 14 sierpnia, godz. 18. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w Eleven Sports.

ROW: 1. Kacper Woryna, 2. Mateusz Szczepaniak, 3. Vaclav Milik, 4. Siergiej Łogaczew, 5. Robert Lambert, 6. Kamil Nowacki, 7. Mateusz Tydzież.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Bartosz Zmarzlik, 11. Krzysztof Kasprzak, 12. Jack Holder, 13. Anders Thomsen, 14. Wiktor Jasiński, 15. Rafał Karczmarz.

PROGRAM 10. KOLEJKI:

piątek, 14 sierpnia

godz. 18, Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - PGG ROW Rybnik

godz. 20.30, Eleven Sports Motor Lublin - Fogo Unia Leszno

niedziela, 16 sierpnia

godz. 16.30, nSport+ MrGarden GKM Grudziądz - RM Solar Falubaz Zielona Góra

godz. 19.15, nSport+ Betard Sparta Wrocław - Eltrox Włókniarz Częstochowa

1. Fogo Unia Leszno 8 16 +90

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 9 14 +43

3. Motor Lublin 9 11 +32

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 8 11 +52

5. Betard Sparta Wrocław 8 10 +30

6. MrGarden GKM Grudziądz 9 8 -28

7. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 8 4 -48

8. PGG ROW Rybnik 9 2 -171

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

ZALEGŁY MECZ Z 6. KOLEJKI:

poniedziałek, 17 sierpnia

godz. 20.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.