Mężczyźni w tym roku mistrzostwa Polski mieli podwójnie emocjonujące, bo rozgrywali je systemem pucharowym. Kacper Piron wytrzymał wojnę nerwów i na szachownicy pokonał wszystkich.

Panie w Ostrowie Wlkp. grały inaczej. Dziesięć czołowych szachistek rozegrało dziewięć rund, aby każda mogła zagrać z każdą.

Niespełna 33-letnia Karina Cyfka, pochodząca z Rybnika, KSz Stilon reprezentuje od 2018 r. Wtedy dołączyła do nas jeszcze pod nazwiskiem Szczepkowska. Jest jedną z trzech zawodniczek w kraju, która legitymuje się rankingiem powyżej 2400. Jej największym sukcesem było zdobycie dwóch srebrnych medali na Olimpiadzie Szachowej w Baku w 2016: w klasyfikacji drużynowej oraz za wynik indywidualny na trzeciej szachownicy. Dobry wynik uzyskała również na Olimpiadzie w Batumi, gdzie na trzeciej szachownicy zdobyła 8,5/10 pkt.

W indywidualnych mistrzostwach Polski do tego roku wystąpiła 15 razy, zdobywając 4 medale (jeden srebrny i 3 brązowe).

Tegoroczne mistrzostwa były dla pani Kariny wyjątkowe, bo stanęła do walki w zaawansowanej ciąży. Początkowo nie zapowiadało się, aby wywalczyła wymarzone, pierwsze w karierze złoto. Wyśmienicie zmagania zaczęła Klaudia Kulon z Wrzosu Międzyborów, która wygrała cztery partie otwarcia. W tym momencie Cyfka miała 2,5 pkt. I rozpoczęła pościg. Kulon i Cyfka zrównały się punktami po przedostatniej, ósmej rundzie. W dziewiątej obie zremisowały swoje partie i w ten sposób do wyłonienia złotej medalistki potrzebna była dogrywka. W obu błyskawicznych partiach lepsza była szachistka KSz Stilon.

Brązowy medal przypadł Joannie Majdan z Wieży Pęgów.

- Jestem zmęczona, ale opłacało się - uśmiechała się nowa mistrzyni Polski. - Złoty medal wędruje na Śląsk, ale i do Gorzowa, do mojego klubu. W tym momencie Stilon ma dwóch mistrzów, naprawdę niezły rok. Pytają mnie, czy zagram w tym roku w drużynówce. Jeśli życie pozwoli, to chciałabym zagrać, choć mój mąż śmieje się, że po emocjach związanych z rozgrywkami indywidualnymi, mogę nie dotrwać do rywalizacji zespołowej.

Drużynowe Mistrzostwa Polski - Ekstraliga 2020, oczywiście także z udziałem KSz Stilon, odbędą się w Krakowie, od 26 sierpnia do 3 września.