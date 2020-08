1:5 z Górnikiem II Zabrze, 1:3 z Polonią Stalą Świdnica i dzisiaj 1:3 z Ruchem - to nasze dotychczasowe wyniki ligowe. Gorzowski trzecioligowiec przegrał też 0:3 w finale lubuskiego Pucharu Polski z Lechią Zielona Góra.

Po ostatniej przegranej z Polonią, pierwszy zespół przestał prowadzić Paweł Wójcik, a zastąpił go 39-letni Mariusz Misiura. Były piłkarz Pogoni Szczecin, szkoleniowiec drużyn kobiecych i młodzieżowych.

- Uważam, że w tej lidze każdy może wygrać z każdym. Warta zaczęła sezon nieszczególnie, ale miała dobre momenty. Chciałbym, żebyśmy te momenty jak najszybciej zamienili w coś więcej - z taką myślą trener Misiura ruszał ze swoją nową drużyną do Chorzowa, gdzie debiutował w męskim, seniorskim futbolu.

Skład warciarzy był bardzo podobny do tego, który widzieliśmy wcześniej. Najistotniejsza zmiana to obecność na środku obrony 19-latka Radosława Śledzickiego. Do pomocy z opaską kapitana wrócił Damian Szałas.

Co możemy powiedzieć o dzisiejszym występie Warty? Znów nasz zespół pokazał, że jest nieźle zorganizowany, parę razy potrafiliśmy sprawnie wyprowadzić piłkę pod pole karne Ruchu, ale brakowało porządnego, ostatniego podania.

Mogło zrobić się naprawdę ciekawie, gdyby w 22. minucie, strzał zza pola karnego, niepilnowanego Dominika Zakrzewskiego, trafił do siatki. Przepiękną interwencją popisał się jednak bramkarz gospodarzy Tomasz Nowak.

W 30. minucie poderwał wszystkich na równe nogi Łukasz Janoszka. 33-letni piłkarz, który ma na koncie ponad 250 występów w ekstraklasie, wrócił do Ruchu po siedmiu latach przerwy i popisał się fantastycznym golem. Strzał w samo okienko był nie do obrony.

Dalej warciarze już poważniej nie zagrozili rywalom, aż do sytuacji w doliczonym czasie gry, gdzie mocniej zaatakowaliśmy chorzowian i jeden z nich w polu karnym dotknął piłki ręką. Honorowego gola z karnego pewnie strzelił Dawid Ufir.

Wcześniej jednak, w taki sam sposób straciliśmy bramkę, gdy w niegroźnej sytuacji, w naszym polu karnym niepotrzebnie sfaulował przeciwnika Artur Stawikowski. W 89. minucie napastnik Ruchu Mariusz Idzik - skuteczny egzekutor rzutu karnego - trafił drugi raz, tym razem po kontrataku gospodarzy. Niezłe momenty po stronie Warty znów widzieliśmy, ale trzeba też przyznać, że zwycięstwo jednego z głównych faworytów do awansu, było zasłużone. Mało goli strzelamy, dużo tracimy, również po bardzo prostych błędach. To natychmiast musimy zmienić.

I jeszcze jedna sprawa: dziś w Chorzowie były wypełnione wszystkie, możliwe miejsca. Z ograniczeniami związanymi z koronawirusem. Prawie 4,5 tysiąca kibiców. Czy jeszcze kiedyś będzie nam dane doczekać takiej frekwencji na meczu piłki nożnej w Gorzowie? Na razie nawet nie mamy do tego odpowiedniego stadionu.

Za nami trzy mocno okrojone kolejki w III grupie trzeciej ligi, bo koronawirus wciąż miesza w terminarzu. W najgorszej sytuacji jest zespół Polonii Bytom, który nie rozegrał jeszcze żadnego meczu! W związku z tym ma odrabiać zaległości aż do grudnia. Tym razem, dosłownie parę godzin przed pierwszym gwizdkiem, został przełożony mecz w Legnicy, ze względu na zakażonego, jednego z piłkarzy Miedzi.

W najbliższą sobotę, 15 sierpnia ekipa Warty ponownie zagra w lidze na wyjeździe. Tym razem z Foto Higieną Gać.

RUCH CHORZÓW - WARTA GORZÓW 3:1 (1:0)

BRAMKI: Janoszka (30.), Idzik dwie (51. z karnego, 89.) - Ufir (90.)

WARTA: Kosiorek - Gołdyn, Siwiński, Śledzicki, Stawikowski - Posmyk (59. min Ufir), Szałas, D. Zakrzewski (59. min Kasprzak), Ławniczak (85. min Wiejkuć), Poniedziałek (85. min Błajewski) - Krauz.

WYNIKI Z 3. KOLEJKI:

Ruch Chorzów - WARTA GORZÓW 3:1, ROW 1964 Rybnik - Foto Higiena Gać 1:1, Stal Brzeg - Polonia Nysa 7:1, Górnik II Zabrze - Piast Żmigród 1:3, Polonia Stal Świdnica - MKS Kluczbork 1:2.

Mecze przełożone: Pniówek Pawłowice Śląskie - Zagłębie II Lubin (19 sierpnia), Gwarek Tarnowskie Góry - Lechia Zielona Góra (2 września), LKS Goczałkowice Zdrój - Ślęza Wrocław (9 września), Miedź II Legnica - Polonia Bytom (6 grudnia)

1. Ruch Chorzów 3 9 11:4

2. MKS Kluczbork 3 9 7:3

3. Zagłębie II Lubin 2 6 7:1

4. ROW 1964 Rybnik 3 5 7:2

5. Rekord Bielsko-Biała 2 4 3:2

6. Stal Brzeg 3 4 9:4

7. Piast Żmigród 3 4 4:5

8. Foto Higiena Gać 3 4 4:6

9. Ślęza Wrocław 1 3 4:1

10. LKS Goczałkowice Zdrój 2 3 5:3

11. Górnik II Zabrze 3 3 6:6

12. Polonia Stal Świdnica 3 3 6:7

13. Lechia Zielona Góra 1 1 1:1

14. Pniówek Pawłowice Śląskie 1 1 1:1

15. Polonia Bytom 0 0 0:0

16. Gwarek Tarnowskie Góry 1 0 0:4

17. Miedź II Legnica 2 0 2:7

18. WARTA GORZÓW 3 0 3:11

19. Polonia Nysa 3 0 2:14

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi, co najmniej cztery ostatnie drużyny zostaną zdegradowane.