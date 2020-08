Ks. Jerzy Hajduga urodził się wprawdzie w Krakowie, ale już od ponad 30 lat bardzo silnie związany jest z Drezdenkiem. - Kilka lat temu zaprosiłem do Drezdenka Maćka Rayzachera, znakomitego aktora, który z racji działalności w strukturach podziemnych (działał w opozycji, zanim powstała „Solidarność”), nie mógł zrobić kariery na miarę swego talentu. Maciek działał też w niezależnym harcerstwie i stąd się znamy. Gość nasz przyjechał z poezją Czesława Miłosza i z dwiema dziewczynami, z których jedna jest aktorką, a druga pianistką i kompozytorką. Niedługo potem zrodził się pomysł, by druga z nich, pani Dominika Świątek, podjęła się zaśpiewania poezji Jerzego. Tak powstał najpierw koncert, a potem płyta z poezją ks. Hajdugi. Na płycie zatytułowanej „Coraz ciszej” poezję ks. Jerzego recytuje właśnie Maciej Rayzacher - opowiada Wiesław Pietruszak, prezes Stowarzyszenia Sauerianum, organizator festiwalu.

Tym razem jednak usłyszymy wiersze z najnowszego tomiku ks. Jerzego Hajdugi w jego własnym wykonaniu. Poezji towarzyszyć będzie muzyka skrzypcowa w wykonaniu Malwiny Kotz, artystki Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Malwina Kotz Fot. Materiały prasowe/Łukasz Rajchert





- Kiedy układaliśmy koncepcję tego poetyckiego koncertu, Jerzy wspomniał, że związane są z pandemią i jego przemyśleniami na ten czas. A jednak ujrzałem w nich wiele optymizmu. Po koncercie będą do nabycia najnowsze tomiki ks. Jerzego Hajdugi i każdy będzie mógł otrzymać autograf – zapowiada Wiesław Pietruszak.

Kilka słów o skrzypaczce, która wystąpi podczas tego koncertu. Malwina Kotz ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Bartosza Bryły i dr Agaty Szymczewskiej. Od 2014 roku jest skrzypaczką NFM Filharmonii Wrocławskiej, wcześniej była członkiem takich zespołów jak: Filharmonia Gorzowska (sezon 2013/2014), Hulencourt Soloists Chamber Orchestra w Brukseli czy I, Culture Orchestra. Jako absolwentka Akademii Sinfonii Varsovii koncertowała z tą orkiestrą w Hiszpanii, Japonii i Rosji. Niejednokrotnie miała okazję pełnić rolę koncertmistrza zespołu w orkiestrze Collegium F oraz orkiestrze symfonicznej Akademii Muzycznej. Laureatka ogólnopolskich konkursów skrzypcowych we Wrocławiu, Tomaszowie Mazowieckim, Rybniku i Legnicy oraz zwyciężczyni 11th European Music Competition Mendelssohn Cup w Taurisano we Włoszech w kategorii solowej i kameralnej. W latach 2015-2017 zrealizowała także autorską serię koncertów symfonicznych Music of the Night we współpracy z Filharmonią Opolską. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Menedżerów Kultury w warszawskiej SGH. Od 2018 roku pracuje na stanowisku wykładowcy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Od kilku lat szczególnie angażuje się w promowanie polskiej muzyki pisanej podczas zaborów. Jednym z niesłusznie zapomnianych dziś kompozytorów jest Witold Maliszewski. To z jego postacią związane są poszukiwania i badania Malwiny Kotz w ramach otwartego w zeszłym roku przewodu doktorskiego.

Drezdenecki koncert odbędzie się w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w czwartek 13 sierpnia godz. 19, a w Krzyżu Wlkp. w kościele św. Antoniego 14 sierpnia, godz. 19. Wstęp wolny.