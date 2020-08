Pierwotnie mistrzostwa Europy wioślarzy miały wystartować w Poznaniu w pierwszy weekend czerwca, ale zostały przełożone z powodu koronawirusa. Ustalono termin 9-11 października, a ostateczna decyzja miała zostać podjęta do 31 lipca. Jednak z powodu dynamicznej sytuacji pandemicznej, ERB i komitet organizacyjny ustaliły, że dają sobie jeszcze trochę czasu.

W końcu europejskie zmagania zostały potwierdzone.

- Cieszę się, że regaty w Poznaniu się odbędą, bo dla seniorów będzie to jedyna szansa na start w tym sezonie - powiedział Ryszard Stadniuk, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich i szef Europejskiej Rady Wioślarskiej. - Zawody będą wymagały zachowania dyscypliny od wszystkich. Jestem przekonany, że podstawą walki z koronawirusem jest rozsądek poszczególnych osób i żadne przepisy tego nie uregulują. Jeśli każdy z uczestników będzie postępował rozsądnie, to będą to zawody bezpieczne.