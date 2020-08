Nie wierzymy, że koronawirus nagle zniknął z naszego regionu, o czym świadczą choćby zupełnie inne przyrosty w ubiegłym tygodniu. Bądźmy ostrożni, zachowujmy dystans, zasłaniajmy twarz.

- Niestety stan jednego z pacjentów pogorszył się i trafił na zakaźny OIOM - przekazał Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala.

Łącznie w woj. lubskim mamy 553 przypadki zakażenia koronawirusem.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 270 osób, 12 pacjentów niestety zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 928, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 71. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 442.