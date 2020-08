W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa matury przesunięto na czerwiec. W kraju podeszło do nich 259 272 absolwentów ogólniaków i techników - uprawnionych było ok. 272 tys. W regionie ponad 6 tys. osób (3316 z 58 liceów i 3012 z 66 techników).

Za pierwszym podejściem udało się zdać 72 proc. uczniów w naszym województwie (w Polsce 74 proc.). 19 proc. nie zdobyło wymaganych 30 proc. z jednego egzaminu (w kraju 17,2 proc.). Mają prawo do poprawy. Zaplanowano ją na 8 września. Chętni muszą do 14 sierpnia złożyć w szkole pisemne oświadczenie. Pozostałe 9 proc. nie zdało więcej niż jednego egzaminu, na poprawkę muszą poczekać do przyszłego roku.