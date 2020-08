Marsz odbędzie się 5 września w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, jego hasło to „Miłość bez granic”. Rozpocznie się o godz. 14 na placu Bohaterów w Słubicach, a skończy dwie i pół godziny później na Holzmarkt we Frankfurcie nad Odrą. Trasa będzie prowadziła przez most graniczny na Odrze i centrum Frankfurtu. - To wydarzenie na rzecz różnorodności seksualnej i płci społeczno-kulturowej, wolności i bezpieczeństwa osób nieheteronormatywnych organizuje niezależna grupa składająca się z 20 osób pochodzących ze Słubic, Frankfurtu i okolic - tłumaczą na Facebooku organizatorzy.

Organizatorzy wyjaśniają, że mają dwa główne cele marszu. - Pierwszym jest zwrócenie uwagi na brak widoczności i infrastruktury osób nieheteronormatywnych w obu częściach dwumiasta. Drugim celem jest okazanie solidarności ze społecznością LGBTIQ w Polsce, która doświadcza obecnie silnej dyskryminacji i wyparcia wskutek ustanowienia tak zwanych „stref wolnych od LGBT” w niektórych gminach oraz wskutek nagonek, prowadzonych m.in. przez partię rządzącą PiS w czasie niedawnej kampanii prezydenckiej - piszą na Facebooku. Organizatorzy polsko-niemieckiego marszu: „Dwumiasto ma być miejscem bezpiecznym dla wszystkich ludzi. Dlatego organizatorzy marszu zapraszają do udziału w nim także burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka oraz nadburmistrza Frankfurtu René Wilke. Podczas wydarzenia przedstawią swoje historie, działania, postulaty i cele osoby nieheteronormatywne, działacze i działaczki, organizacje ze Słubic i Frankfurtu, województwa lubuskiego i Brandenburgii, Polski i Niemiec”. W czasie marszu będą obowiązywały obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.