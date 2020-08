28 czerwca Krzysztof Kaczmarczyk skończył 40 lat. Wychowanka Polonii Słubice w przeszłości oglądaliśmy m.in. w GKP Gorzów. Przez ponad 20 lat kariery występował również w zespołach z Elbląga czy Niecieczy. Wiosną 2016 roku wrócił do Gorzowa. Wciąż jeszcze z powodzeniem występował na boisku, ale również zajął się pracą trenerską. Ostatniej zimy zbierał za nią wyróżnienia - za prowadzenie Stilonu U17 i Akademii Młodych Orłów.

Teraz zdecydował się na najpoważniejsze wyzwanie. Zgodził się zastąpić Kamila Michniewicza na stanowisku pierwszego trenera Stilonu. Został z nim dotychczasowy szkoleniowiec bramkarzy Jacek Skrzyński.

- Przed obecnym sezonem zgodziłem się jeszcze raz pomagać drużynie z boiska, ale w tej sytuacji takie coś wydarzy się już tylko w bardzo wyjątkowym momencie. Oby nie było takiej potrzeby. Sytuacja jest trudna, ale spróbujemy jej podołać - powiedział Kaczmarczyk.

Bierze Stilon z samymi porażkami na koncie, czego nie zakładały nawet najczarniejsze scenariusze. Dlatego zrezygnował trener Michniewicz, bo uważał, że drużyna natychmiast potrzebuje nowego impulsu. W najbliższą sobotę niebiesko-biali zagrają na swoim boisku z Polonią Słubice.

PROGRAM 4. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Polonia Słubice (sobota, 15 sierpnia, godz. 17, stadion przy ul. Olimpijskiej), Odra Nietków - Czarni Browar Witnica, ZAP Syrena Zbąszynek - Piast Iłowa, Carina Gubin - Spójnia Ośno Lubuskie, Dąb Sława Przybyszów - Pogoń Świebodzin, Korona Kożuchów - Pogoń Skwierzyna, Lechia II Zielona Góra - Stal Sulęcin, Arka Nowa Sól - Ilanka Rzepin, Tęcza Krosno Odrzańskie - Czarni Żagań. Pauzuje Meprozet Stare Kurowo.

1. Ilanka Rzepin 3 9 11:4

2. Dąb Sława Przybyszów 3 9 7:3

3. Meprozet Stare Kurowo 3 7 8:4

4. Carina Gubin 3 6 12:4

5. Czarni Żagań 2 6 7:1

6. Arka Nowa Sól 3 6 7:4

7. Odra Nietków 3 6 10:5

8. Czarni Browar Witnica 3 6 3:4

9. Lechia II Zielona Góra 3 5 7:4

10. Spójnia Ośno Lubuskie 3 4 4:4

11. Pogoń Świebodzin 3 4 3:3

12. Korona Kożuchów 3 4 4:2

13. Piast Iłowa 3 3 3:8

14. Pogoń Skwierzyna 3 1 5:10

15. Polonia Słubice 3 1 3:8

16. STILON PROSUPPORT GORZÓW 3 0 3:6

17. Stal Sulęcin 2 0 1:8

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 2 0 1:9

19. ZAP Syrena Zbąszynek 3 0 1:9

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.