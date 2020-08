Zgodnie z przewidywaniami przed meczem pod dziewiątkę w Stali za Szymona Woźniaka wskoczył „gość” Jack Holder. - Po Lesznie, gdzie wszyscy zakontraktowani zawodnicy dostali swoją szansę, musiałem wprowadzić jakieś zasady - opowiadał Stanisław Chomski, szkoleniowiec gorzowian. - Szymon zdobył najmniej punktów. Nikt nie lubi przegrywać, atmosfera gęstnieje, ale musimy trzymać nerwy na wodzy. Kto tego nie umie, nie nadaje się do sportu. W tych trudnych chwilach trzeba się jak najmocniej wspierać. Wracamy na domowy tor, gdzie trzeba mocno powalczyć o zwycięstwa.

Rozdzielnia prądu na „Jancarzu” została naprawiona, ale tuż przed meczem, w potwornym upale, urządzenia mechaniczne i natura jeszcze chciały podenerwować organizatorów. Po próbie toru zeszło powietrze z dmuchanych band, nie działał telefon w parkingu. W końcu zaczęło też padać, ale na szczęście nie mocno, 1. wyścig ruszył tylko z kilkuminutowym opóźnieniem.

W siąpiącym deszczu, który natychmiast wysychał, przy ponad 30-stopniowej temperaturze, jeszcze po stronie Stali były nerwy. Na otwarcie Niels Kristian Iversen przez ponad jedno okrążenie zażarcie ścigał Mateja Zagara, ale niestety upadł i został wykluczony. - Bolą nadgarstki, ale trzeba jechać dalej, tego meczu nie można przegrać - mówił Duńczyk. - Nawet nie chce mi się myśleć o tym, co działo się ze mną i zespołem na początku tego sezonu. Przełamałem się w Lesznie i mam nadzieję, że dalej będzie już tylko lepiej.

Niedziela, 9 sierpnia 2020 r. Żużlowa PGE Ekstraliga: Moje Bermudy Stal Gorzów - Motor Lublin 47:43 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

W powtórce przegrywamy 1:5. Odpowiadamy w biegu młodzieżowym, choć tu nie wzięliśmy pełnej puli. I jeszcze raz 5:1 dla Motoru w 3. wyścigu. Tu na drugim łuku pierwszego okrążenia Krzysztof Kasprzak nieco wywiózł Andersa Thomsena, za co Duńczyk natychmiast „poczęstował” kolegę z drużyny środkowym palcem.

W drugiej serii nad stadionem wyszło słońce, ale i mocno zaświeciło dla gnębionych do tej pory przez aż sześć spotkań z rzędu stalowców.

Wygrywamy starty! Poważnie. Była możliwość wystawienia Bartosza Zmarzlika z rezerwy taktycznej, to trener Chomski natychmiast z tego skorzystał (za Kasprzaka). Kapitan Stali pojechał w 5. i 7. biegu. Zdecydowanie zwyciężał z „Pukiem” Iversenem (na poniższym zdjęciu) i Jackiem Holderem podwójnie, a gorzowska ekipa wyszła na pierwsze w tym meczu prowadzenie 22:20.

Na 29:25 wyprowadził Stal ponownie wygrywający 5:1 duet Zmarzlik - Holder. Wielkie znaczenie miał manewr w pierwszym łuku, gdzie rewelacyjny dziś Bartosz wywiózł pod bandę Grigorija Łagutę. Było twardo, ale fair, wszystko dla drużyny. Rosjanin starał się zbliżyć do gorzowian, aż w końcu na wyjeździe z ostatniego wirażu zaryzykował atak po krawężniku. Podniosło jego motocykl i ściął Australijczyka Holdera. Za ten faul został wykluczony, otrzymał żółtą kartkę, a wyniki biegu zostały zaliczone.

W 13. biegu znów na starcie Zmarzlik, tym razem z Thomsenen i jeszcze raz kapitan zdobywa z partnerem z zespołu 5 pkt. Wygrywamy 43:35, pierwszy sukces w sezonie jest już tak blisko.

Goście wysyłają z rezerwy taktycznej Grigorija Łagutę i jeszcze odrabiają straty, wszystko rozstrzygnie się w 15. wyścigu, gdzie Motor zachował szansę na remis.

- Słyszałem z każdej strony: Bartek, nic się nie liczy, tylko przywieź trójkę - opowiadał Zmarzlik. - Pod taśmą pomyślałem sobie, że jak na toruńskiej Motoarenie poradziłem sobie w wyścigu o mistrza świata, to i tu dam radę. Wszystko ułożyło się jak trzeba. Wygrywamy niewiele, ale nareszcie jest ulga, zwycięstwo. Tego bardzo potrzebowaliśmy. Wciąż mamy pięć meczów na naszym torze, gdzie możemy być jeszcze lepsi. Mój dzień też jest świetny, ale wiecie jak to w żużlu, dzisiaj wszystko pasuje, a jutro nie.

Bartosz, natychmiast wypluj te ostatnie słowa. Jutro też musi liderowi Stali wszystko pasować, bo już w poniedziałek przyjeżdża do Gorzowa Włókniarz Częstochowa. Start meczu na „Jancarzu” o godz. 20.30. Jak dzisiaj zobaczyliśmy, nasza drużyna w tej chwili potrzebuje do wygrywania perfekcyjnego Zmarzlika (28 sierpnia rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrza świata), który w swoich biegach dodatkowo przywozi drużynowo 5 pkt. Przeciwko Motorowi Lublin we wszystkich czterech zwycięstwach 5:1 uczestniczył dziś kapitan Stali.

GORZÓW - LUBLIN:

1. wyścig - 1:5 - (czas 59,99 s) Zagar, Jamróg, J. Holder, Iversen (u/w)

2. wyścig - 4:2 (5:7) - (60,15) Karczmarz, Trofimow, Jasiński, W. Lampart

Trofimow, W. Lampart 3. wyścig - 1:5 (6:12) - (NCD 59,90) G. Łaguta, Michelsen, Thomsen, Kasprzak

4. wyścig - 3:3 (9:15) - (59,94) Zmarzlik, W. Lampart, Hampel, Karczmarz

W. Lampart, Hampel, 5. wyścig - 5:1 (14:16) - (59,97) Zmarzlik, Iversen, Zagar, Hampel

Zagar, Hampel 6. wyścig - 3:3 (17:19) - (60,03) Thomsen, G. Łaguta, Jamróg, Karczmarz

G. Łaguta, Jamróg, 7. wyścig - 5:1 (22:20) - (59,93) Zmarzlik, J. Holder, Michelsen, Trofimow

Michelsen, Trofimow 8. wyścig - 2:4 (24:24) - (60,19) Zagar, Thomsen, Hampel, Jasiński

Hampel, 9. wyścig - 5:1 (29:25) - (60,13) Zmarzlik, J. Holder, Jamróg, G. Łaguta (w)

Jamróg, G. Łaguta (w) 10. wyścig - 3:3 (32:28) - (60,24) Michelsen, Kasprzak, Iversen, W. Lampart

W. Lampart 11. wyścig - 4:2 (36:30) - (60,35) J. Holder, Jamróg, Kasprzak, Hampel

Jamróg, Hampel 12. wyścig - 2:4 (38:34) - (60,32) G. Łaguta, Iversen, W. Lampart, Karczmarz

W. Lampart, 13. wyścig - 5:1 (43:35) - (60,03) Zmarzlik, Thomsen, Zagar, Michelsen

Zagar, Michelsen 14. wyścig - 1:5 (44:40) - (60,49) G. Łaguta, Michelsen, J. Holder, Kasprzak

15. wyścig - 3:3 (47:43) - (60,51) Zmarzlik, G. Łaguta, Zagar, Thomsen

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN 47:43

Pierwszy mecz 53:37 dla Lublina, punkt bonusowy dla Motoru.

STAL: Jack Holder 9+2 bonusy (1,2,2,3,1), Bartosz Zmarzlik 18 (3,3,3,3,3,3), Niels Kristian Iversen 5+2 (w,2,1,2), Krzysztof Kasprzak 3 (0,-,2,1,0), Anders Thomsen 8+1 (1,3,2,2,0), Wiktor Jasiński 1 (1,-,0), Rafał Karczmarz 3 (3,0,0,0), Kamil Pytlewski - nie startował.

MOTOR: Jakub Jamróg 6+2 bonusy (2,1,1,2), Grigorij Łaguta 13 (3,2,w,3,3,2), Matej Zagar 9+1 (3,1,3,1,1), Jarosław Hampel 2+1 (1,0,1,0,-), Mikkel Michelsen 8+2 (2,1,3,0,2), Wiktor Lampart 3 (0,2,0,1), Wiktor Trofimow 2 (2,0,-), Oskar Bober - nie startował.

WYNIKI Z 9. KOLEJKI:

piątek, 7 sierpnia

PGG ROW Rybnik - MrGarden GKM Grudziądz 39:51 (bonus dla GKM)

Eltrox Włókniarz Częstochowa - RM Solar Falubaz Zielona Góra 43:47 (bonus dla Włókniarza)

niedziela, 9 sierpnia

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin 47:43 (bonus dla Motoru)

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno 46:44 (bonus dla Unii)

1. Fogo Unia Leszno 8 16 +90

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 9 14 +43

3. Motor Lublin 9 11 +32

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 7 11 +60

5. Betard Sparta Wrocław 8 10 +30

6. MrGarden GKM Grudziądz 9 8 -28

7. PGG ROW Rybnik 9 2 -171

8. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 7 2 -56

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

ZALEGŁY MECZ Z 4. KOLEJKI:

poniedziałek, 10 sierpnia

godz. 20.30, Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Eltrox Włókniarz Częstochowa

ZALEGŁY MECZ Z 7. KOLEJKI:

środa, 12 sierpnia

godz. 20.30, nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.