W woj. lubuskim w sobotę i niedzielę przybyło 45 nowych zakażonych koronawirusem. Łącznie mamy 524 przypadki.

Z nowych pacjentów aż 16 pochodzi z powiatu gorzowskiego, a 10 z powiatu słubickiego.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 255 osób, 12 pacjentów niestety zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 712, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 67. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 394.