O meczu w Ośnie Lubuskim będzie jeszcze tylko jedno zdanie: stilonowcy przegrywali już 0:2, zdołali wyrównać, także z pomocą gospodarzy (bramka samobójcza), ale na finiszu stracili wszystko.

Po spotkaniu zrezygnował trener Stilonu Kamil Michniewicz, a władze gorzowskiego klubu tę rezygnację przyjęły.

Szkoleniowiec w bardzo emocjonalnym wpisie pożegnał się z drużyną.

„Stilonku, dziękuję Ci za wszystko! Oddałem Tobie całego siebie! Dziękuję Ci za każdą chwilę dumy, radości i smutku. Zrobiłem, co w mojej mocy, by pomóc Ci wrócić do normalności! Mało kto wie, ile wspólnie nie przespaliśmy nocy. Mało kto wie, jak wiele kryzysów razem przetrwaliśmy. Dziś są łzy, bo muszą być. Spędziłem z Tobą kawał swojego życia! Jednego jestem pewny - to był dobry kierunek!”