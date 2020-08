W drugiej kolejce III grupy III ligi dwa mecze zostały odwołane z powodu koronawirusa. Wcześniej informowaliśmy o zakażonym piłkarzu Gwarka Tarnowskie Góry. W ostatniej chwili okazało się, że trzeba przełożyć również spotkanie we Wrocławiu, bo o zarażonym zawodniku poinformował Pniówek Pawłowice Śląskie.

Dla gorzowskiego beniaminka na razie wszystko toczy się zgodnie z planem, tylko z wynikami od początku mamy strasznie pod górę. Na otwarcie sezonu Warta przegrała 1:5 z rezerwami Górnika w Zabrzu, oddaliśmy też lubuski Puchar Polski (w finale 0:3 z Lechią Zielona Góra), a dziś na domowym boisku – warciarze przenieśli się na III ligę na Olimpijską – pokonał nas nowicjusz na tym poziomie ze Świdnicy.

Ciekawe, że po meczu obaj trenerzy mieli zupełnie odmienne zdanie na temat wydarzeń na boisku. Szkoleniowiec Polonii stwierdził, że jego zespół wygrał zasłużenie. Szkoleniowiec Warty widział, że to jego zawodnicy zdominowali rywala, a przegraliśmy przez błędy w defensywie.

Sobota, 8 sierpnia 2020 r. Piłkarska trzecia liga: Warta Gorzów - Polonia Stal Świdnica 1:3 (1:1) FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

My tej dominacji gospodarzy zupełnie nie widzieliśmy, choć na pewno w grze była poprawa. Więcej okazji, strzelony gol, z rzutu karnego (jedenastkę pewnie wykorzystał Paweł Posmyk), a nie z akcji. Zakładaliśmy jednak, że Warta takich rywali jak Polonia będzie przynajmniej na swoim boisku ogrywać, a tu na koniec wyszła niespodziewanie sroga porażka. Mniej czy bardziej zasłużona, to już nie ma żadnego znaczenia, w futbolu liczy się to, co w siatce. A w III lidze, jak widać, nie ma słabych.

Warta nie ma czasu na rozmyślanie, tylko musi zewrzeć szyki i bić się dalej, bo już w najbliższą środę, 12 sierpnia, bardzo trudny wyjazd do niepokonanego, celującego w awans Ruchu Chorzów.

WARTA GORZÓW – POLONIA STAL ŚWIDNICA 1:3 (1:1)

BRAMKI: Posmyk (36. z karnego) – P. Paszkowski (11.), Jaroszyński (85.), Myrta (90.).

WARTA: Kosiorek – Gołdyn, Siwiński, Grudziński, Stawikowski – Posmyk (63. Ufir), Kasprzak, Błajewski (63. D. Zakrzewski), Ławniczak (81.Ł. Zakrzewski), Poniedziałek (50. Mikołajczak) – Krauz.

WYNIKI Z DRUGIEJ KOLEJKI:

WARTA GORZÓW – Polonia Stal Świdnica 1:3, Foto Higiena Gać – Ruch Chorzów 1:4, MKS Kluczbork – Górnik II Zabrze 2:0, Piast Żmigród – LKS Goczałkowice-Zdrój 0:3, Zagłębie II Lubin – Miedź II Legnica 3:1, Rekord Bielsko-Biała – Stal Brzeg 2:1, Polonia Nysa – ROW 1964 Rybnik 0:5. Mecze Ślęza Wrocław – Pniówek Pawłowice Śląskie i Polonia Bytom – Gwarek Tarnowskie Góry zostały przełożone. Pauzowała Lechia Zielona Góra.

1. Zagłębie II Lubin 2 6 7:1

2. Ruch Chorzów 2 6 8:3

3. MKS Kluczbork 2 6 5:2

4. Rekord Bielsko-Biała 2 4 3:2

5. ROW 1964 Rybnik 2 4 6:1

6. Ślęza Wrocław 1 3 4:1

7. Górnik II Zabrze 2 3 5:3

8. LKS Goczałkowice Zdrój 2 3 5:3

9. Polonia Stal Świdnica 2 3 5:5

10. Foto Higiena Gać 2 3 3:5

11. Lechia Zielona Góra 1 1 1:1

12. Pniówek Pawłowice Śląskie 1 1 1:1

13. Stal Brzeg 2 1 2:3

14. Piast Żmigród 2 1 1:4

15. Polonia Bytom 0 0 0:0

16. Gwarek Tarnowskie Góry 1 0 0:4

17. Miedź II Legnica 2 0 2:7

18. WARTA GORZÓW 2 0 2:8

19. Polonia Nysa 2 0 1:7

Pierwszy zespół awansuje do II ligi, co najmniej cztery ostatnie drużyny zostaną zdegradowane.