Budowa ekspresówki z Polkowic do Lubina pierwotnie miała się zakończyć w połowie 2018 r. Terminu nie udało się dotrzymać, bo poprzedni wykonawcy (konsorcjum Salini i Pribex) zeszli z placu budowy, a Generalna Dyrekcja Dróg Autostrad nie przelała im dodatkowych pieniędzy, których domagali się za ukończenie inwestycji. Umowę rozwiązano, po czym do budowy drogi zatrudniono nowe konsorcjum trzech firm: Mota-Engil, Masfalt i Drogomex. Kontrakt opiewa na 228 mln zł.

Konsorcjum na dokończenie odcinka ekspresówki dostało rok. Na przełomie lipca i sierpnia tego roku ruch z drogi tymczasowej przez Polkowice miał być przełożony na jedną z nowych jezdni „eski” między Polkowicami i Lubinem. Tak się jednak nie stało. Dlaczego?

O sprawie szczegółowo pisze wrocławska „Wyborcza”. Problem polega na tym, że pierwotni wykonawcy źle wykonali niektóre elementy obiektów mostowych, „co będzie wiązało się m.in. z koniecznością wymiany wadliwie zamontowanych urządzeń dylatacyjnych”. Żeby to zrobić, najpierw trzeba opracować projekty zamienne, których kosztami zostanie obciążone wspomniane konsorcjum Salini i Pribex (jego kontrakt wynosił aż 560 mln zł).

GDDKiA nie podaje, kiedy ruch z trasy tymczasowej mógłby być przełożony na nową jezdnię S3. Zapewnia, że nastąpi to najszybciej, jak to będzie możliwe. 14-kilometrowy fragment ekspresówki to ostatni brakujący odcinek między Bolkowem a Szczecinem. Wszystkie prace mają się zakończyć najpóźniej w połowie przyszłego roku.