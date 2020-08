Ależ to będzie dla żółto-niebieskich szalony okres. Zaczynamy w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia o godz. 16.30 pojedynkiem w domu z Lublinem. Oby pierwszym zwycięstwem w tym sezonie.

Motor trafił z transferami. Bardzo dobrze spisuje się Słoweniec Matej Zagar, sprawdza się sprowadzony „last minute” Jarosław Hampel. Lubelska ekipa ma także bardzo mocną formację juniorską i na razie z powodzeniem bije się o wymarzony play-off. W ośmiu meczach zgromadziła 10 pkt.

Dawno nie było tak, abyśmy na kolejny mecz ligowy czekali tylko niewiele ponad 24 godziny. W poniedziałek, 10 sierpnia o godz. 20.30 stalowcy pojadą u siebie powtórzone spotkanie z Włókniarzem Częstochowa. W pierwszym terminie udało się rozegrać 10 wyścigów, po których wygrywaliśmy 32:28 i wtedy w parkingu zapaliła się rozdzielnia prądu. Awaria była tak poważna, że rywalizację trzeba było przerwać, a władze ligi nakazały ją od początku powtórzyć. Ostatnio Włókniarz zremisował w Grudziądzu 45:45.

Kolejne dwa starcia również odbędą się na stadionie im. Edwarda Jancarza – 14 sierpnia z Rybnikiem i 17 sierpnia z Wrocławiem.

W identycznym składzie Stali, awizowanym na niedzielę i poniedziałek, nie ma „gościa” Jacka Holdera. Na pewno jednak trener Stanisław Chomski sięgnie po Australijczyka. Kogo zastąpi żużlowiec Apatora Toruń? Obstawiamy, że w meczu przeciwko Motorowi Lublin - Szymona Woźniaka. Ten ostatni najgorzej pojechał w meczu ligowym w Lesznie, w jego motocyklach brakowało szybkości także w finale Mistrzostw Polski Par Klubowych. Możliwe, że na Włókniarz decyzja może być inna w przypadku drastycznego zjazdu formy któregoś ze stalowców.

Jack Holder wychwala jazdę z Bartoszem Zmarzlikiem w jednym zespole. - Lepiej go mieć po swojej stronie, niż ścigać się przeciwko niemu - powiedział żużlowiec z Australii. - Przed przerwanym meczem z Częstochową Bartosz poświęcił mi bardzo dużo czasu. Pokazał, jak jeździć na gorzowskim torze, w jaki sposób ustawić motocykl. Dzielił się doświadczeniami w trakcie treningu i później w trakcie meczu. To świetne doświadczenie. Od kogo mam się uczyć jak nie od aktualnego mistrza świata. Mój cel na ten sezon to powrócić z Apatorem do ekstraklasy, ale przy okazji chciałbym także pomóc Stali w wygrywaniu i ostatecznym utrzymaniu się w polskiej elicie.

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN

Niedziela, 9 sierpnia, godz. 16.30. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w nSport+.

MOTOR: 1. Jakub Jamróg, 2. Grigorij Łaguta, 3. Matej Zagar, 4. Jarosław Hampel, 5. Mikkel Michelsen, 6. Wiktor Lampart, 7. Wiktor Trofimow.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Bartosz Zmarzlik, 11. Niels Kristian Iversen, 12. Krzysztof Kasprzak, 13. Anders Thomsen, 14. Wiktor Jasiński, 15. Rafał Karczmarz.

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

Poniedziałek, 10 sierpnia, godz. 20.30. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w Eleven Sports.

WŁÓKNIARZ: 1. Jason Doyle, 2. Paweł Przedpełski, 3. Fredrik Lindgren, 4. Rune Holta, 5. Leon Madsen, 6. Jakub Miśkowiak, 7. Mateusz Świdnicki.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Bartosz Zmarzlik, 11. Niels Kristian Iversen, 12. Krzysztof Kasprzak, 13. Anders Thomsen, 14. Wiktor Jasiński, 15. Rafał Karczmarz.

PROGRAM 9. KOLEJKI:

piątek, 7 sierpnia

godz. 18, Eleven Sports PGG ROW Rybnik - MrGarden GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - RM Solar Falubaz Zielona Góra

niedziela, 9 sierpnia

godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

godz. 19.15, nSport+ Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

1. Fogo Unia Leszno 7 15 +92

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 8 12 +39

3. Motor Lublin 8 10 +36

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 6 10 +64

5. Betard Sparta Wrocław 7 8 +28

6. MrGarden GKM Grudziądz 8 5 -40

7. PGG ROW Rybnik 8 2 -159

8. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 6 0 -60

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

ZALEGŁY MECZ Z 4. KOLEJKI:

poniedziałek, 10 sierpnia

godz. 20.30, Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Eltrox Włókniarz Częstochowa

ZALEGŁY MECZ Z 7. KOLEJKI:

środa, 12 sierpnia

godz. 20.30, nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.