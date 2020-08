Sierpniowego festiwalu Muzyka w Raju, takiego, jaki znamy z przeszłości i z koncertów na żywo w kościele w Paradyżu, w tym roku nie będzie. Organizatorzy odwołali go z powodu pandemii koronawirusa.

Nie znaczy to, że zapadnie cisza. Miłośnicy muzyki dawnej kompozycje ze średniowiecza, renesansu i baroku będą mogli nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć na zarejestrowanych w przeszłości taśmach. Co ciekawe, to ich absolutny debiut. Projekt Muzyka w Raju rusza w piątek, 7 sierpnia. Potrwa do 23 sierpnia.