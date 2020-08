Jak zwykle kolejna weekendowa odsłona Sceny Letniej zaczyna się w piątek bajką dla najmłodszych. W samo południe na Scenie Letniej, w teatrze, dzieci zobaczą „Złotą rybkę” w wykonaniu Teatru 4 Kąty z Zielonej Góry.

W sobotę natomiast o godz. 19 Scena Letnia przeniesie się na Stary Rynek. Tam na Starym Rynku Basia Stępniak-Wilk, Marek Bartkowicz i Andrzej Ozga, w programie „Aniołowo koło Darwinowa” opowiadają o swoich potyczkach z aniołami, o anielskich dolegliwościach i wątpliwościach i innych ważkich sprawach. Opowiadają oczywiście piosenką.

Niedziela na powrót w teatrze, a na Scenie Letniej o godz. 20.30 „Moralność pani Dulskiej” w reżyserii Mirosława Seidlera, jedna z najlepszych polskich komedii, dziś można powiedzieć, klasycznych.

Została napisana przeszło 100 lat temu, a mimo to nic nie straciła na swej aktualności. „Moralność pani Dulskiej” to fantastyczna komedia z rewelacyjnie napisanymi rolami i błyskotliwym poczuciem humoru, to także swoiste zwierciadło, w którym możemy przeglądać się ze swoimi słabościami i przywarami niezwykle trafnie piętnowanymi przez autorkę Gabrielę Zapolską.