Centralny Punkt Obioru Wyników będzie się znajdował w nieczynnej od kilku lat portierni przed głównym budynkiem szpitala (przy wjeździe do różnych szpitalnych obiektów, jak np. Ośrodek Radioterapii czy Oddział Rehabilitacji i in. Zaczęły się już prace dostosowujące obiekt do jego nowego przeznaczenia.

- Od kiedy uruchomiliśmy system automatycznego otwierania szlabanu, portiernia stała nieużywana. Teraz wykorzystamy ją do nowego celu. W dobie pandemii chcemy ograniczyć do minimum miejsca, w których potencjalnie może dojść do zakażenia. Liczba chorych na COVID-19 nie maleje, a specjaliści mówią o tym, że jesienią możemy mieć do czynienia z drugą falą zakażeń – mówi Robert Surowiec, wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.