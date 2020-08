W piątek o godz. 18 na kanale YouTube zaprezentowany zostanie koncert „Zmierzch czasu” z muzyką Steve’a Reicha i Henryka Mikołaja Góreckiego.

Koncert będzie okazją do zaprezentowania dzieł kameralnych dwóch wybitnych przedstawicieli muzyki współczesnej. Nagrania zrealizowane zostały w ramach projektu [DO ZOBACZENIA] dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Steve Reich w swoich Different Trains (1988) wraca do własnych wspomnień – żydowskiego chłopca, który w latach II wojny światowej jeździł pociągiem z Nowego Jorku do Los Angeles. Instrumenty wchodzą w dialog z nagraniami, m.in. wspomnień ocalonych z Holokaustu, dla których dźwięk kół pociągu oznaczał zupełnie inną drogę – drogę do niemieckich obozów zagłady.