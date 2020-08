„Złota Pinezka to wyróżnienie dla najbardziej docenionych przez użytkowników map Google miejsc w całej Polsce. W każdym województwie wybraliśmy najwyżej ocenianą atrakcję turystyczną z grupy pięciu miejsc o największej liczbie zgromadzonych ocen. Lista powstała w lutym, niestety z powodu restrykcji związanych z koronawirusem, nie udało nam się przekazać statuetek laureatom. Cieszymy się, że możemy to zrobić teraz i wyróżnienia są już w drodze” – czytamy na blogu Google’a.

Wśród pierwszych wyróżnionych znalazł się Międzyrzecki Rejon Umocniony z Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie. W ciągu 15 lat funkcjonowania Google Maps to miejsce pochwalić się może najwyższą średnią ocen wśród najpopularniejszych atrakcji turystycznych w woj. lubuskim. Dlatego otrzymało złotą pinezkę.

„To jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych świata, które są obecnie rezerwatem nietoperzy. Łączną długość podziemnych korytarzy szacuje się na około 32–35 km. W Muzeum otwarto niedawno nową trasę turystyczną. Eskapada po podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego zaczyna się w bunkrze nr 717. Trwa trzy godziny i kończy się w schronie 719, gdzie na zwiedzających czeka nowa atrakcja – zapadnia, która broniła dostępu do obiektu” – reklamuje MRU koncern Google. Na prośbę informatycznego giganta obiekt zwiedziła podróżniczka Patrycja Jaskot, znana w sieci jako Travelover.

Budowa MRU ruszyła w połowie lat 30. XX wieku. Zakończyła tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. W latach 1934–39 hitlerowskie Niemcy skonstruowały niemal stukilometrowy pas bunkrów i ponad 30 km podziemnych korytarzy. To więcej niż w słynnej linii Maginota. Centralny odcinek fortyfikacji, którego częścią jest Pętla Boryszyńska, znajduje się ok. 25 m pod ziemią.

REKLAMA

Każdego roku MRU odwiedza ok. 20 tys. miłośników militariów i... nietoperzy. MRU jest bowiem jednocześnie rezerwatem przyrody. Zimą w bunkrach drzemie ok. 39 tys. nietoperzy różnych gatunków. To chiropterologicznie najcenniejszy obszar w Polsce.