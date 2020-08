Nasz szpital poinformował o przyjęciu dwóch osób zarażonych koronawirusem, obie są z Gorzowa. Uważajmy na siebie, zachowujmy dystans, nośmy maseczki, bo wirus na dobre dotarł również do naszego miasta.

Niestety liczba zgonów w naszym regionie powiększyła się do 12. W oficjalnych statystykach została potwierdzona śmierć 73-letniej mieszkanki powiatu wschowskiego (nasz szpital informował o tym wcześniej), zmarł także w szpitalu w Zielonej Górze 74-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu zielonogórskiego.

Nowe przypadki w woj. lubuskim, wykazane w oficjalnym raporcie to sześciu pacjentów z powiatu zielonogórskiego, dwóch z Gorzowa oraz po jednym z Zielonej Góry i powiatów gorzowskiego, słubickiego, krośnieńskiego, żagańskiego. Łącznie 450 zakażeń koronawirusem.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiały 224 osoby, 12 pacjentów niestety zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 486, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 69. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 288.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1898 łóżek i 72 respiratory. Ponad 100 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 5 sierpnia. Do tej pory wyzdrowiało 35 321 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: