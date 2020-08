Kolejny czwartkowy koncert nosi tytuł „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. To z jednej strony odnosi się do artystów, na których czeka wielka światowa kariera, a którzy w Polsce są może mniej znani, niż na to zasługują. Jednak akurat drezdenecka publiczność ma okazję poznawać te talenty, zanim na dobre zawładną nimi największe sceny muzyczne. Szymon Mechliński, który wystąpi na najbliższym koncercie, szuka po archiwach dzieł zapomnianych, ale kiedyś niezwykle cenionych polskich kompozytorów. I to druga strona hasła tego koncertu, w którego programie znajdą się m.in. dzieła Franciszka Mireckiego czy Henryka Jareckiego.

Usłyszymy więc dwóch artystów: Piotra Buszewskiego (tenor) i Szymona Mechlińskiego (baryton). Śpiewakom towarzyszyć będzie pianistka Joanna Zaremba. Piotr Buszewski, rocznik 1992, studiował w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod kierunkiem Renaty Scotto, Juilliard School oraz Academy of Vocal Arts w Filadelfii. W 2019 r. zwyciężył w konkursie Loren L. Zachary National Vocal Competition w Los Angeles. Był laureatem nagrody w Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki w Warszawie oraz finalistą National Council Auditions organizowanych przez The Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz konkursu Operalia organizowanego przez Placido Domingo. Ma za sobą debiut w tytułowej roli w amerykańskiej premierze opery „Pigmalione” Donizettiego w New York City Opera, wcielił się w Księcia w „Rigoletcie” w Wolf Trap Opera. W Europie otwierał sezon w Operze w Lipsku jako Nemorino w „Napoju miłosnym”. Ale to tylko kilka osiągnięć z długiej listy. Jednym z jego głównych celów artystycznych jest promowanie polskiej muzyki na świecie, dlatego zaprezentował cykl pieśni Karola Szymanowskiego w Alice Tully Hall w Nowym Jorku oraz wykonał arię z kurantem podczas finałowego koncertu na deskach The Metropolitan Opera. Szymon Mechliński to jego rówieśnik śpiewający barytonem. Obecnie jest studentem II roku studiów II stopnia na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Iwony Kowalkowskiej. Od kilku lat współpracuje z Filharmonią Śląską w Katowicach, Operą Bałtycką w Gdańsku, Operą Śląską w Bytomiu, Operą Wrocławską, Theater Dortmund (Niemcy), Dorset Opera Festival (Anglia), Teatrem Wielkim w Poznaniu, Filharmonią Opolską Glyndebourne, Opera Festival (Anglia), Wexford Festival Opera (Irlandia), Opera de Lyon (Francja), Opera de Toulon (Francja). Laureat międzynarodowych konkursów, m.in. zdobył trzecią nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Portofino w 2019 r. oraz na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Adama Didura w Bytomiu (2019)v i pierwsze nagrody na konkursach „Accademia Belcanto” w Graz (2018) czy w Brescii (2017). REKLAMA Na II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku zdobył I nagrodę i dwie nagrody specjalne. Koncert „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, w czwartek 6 sierpnia w Drezdenku w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, 7 sierpnia w Krzyżu Wlkp w kościele pw. NSPJ godz. 19.