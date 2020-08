W Gorzowie zakażonych jest m.in. dwóch pracowników Gorzowskiego Rynku Hurtowego, którzy np. pobierali opłaty na największym i najbardziej popularnym rynku w mieście, przy galerii Nova Park. Kilkadziesiąt osób, które miały kontakt z zarażonymi, zostało poddanych kwarantannie. Póki co rynek funkcjonuje normalnie. Oczywiście cały czas kupujący i sprzedający powinni przestrzegać obostrzeń związanych z epidemią.

W gorzowskim szpitalu dzisiaj bez pacjentów z dodatnimi wynikami, jedna osoba wyszła do domu. Za to jak napisaliśmy wyżej, jest kłopot z testami. - Niestety zaczynamy mieć duży problem z dostępem do testów. Ich liczba się nie zmieni, ale musimy korzystać z zewnętrznych laboratoriów, a to wydłuży czas oczekiwania na wynik. To niestety spowoduje duży kłopot dla naszych pacjentów na SOR - przyznał Robert Surowiec.