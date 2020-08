26. Pol’and’Rock w wersji online rozpoczął się w czwartek, a skończył w nocy z soboty na niedzielę. Jurek Owsiak nazwał festiwal Najpiękniejszą Domówką Świata. Tysiące woodstockowiczów śledziły relacje z imprezy w internecie, wiele osób spotykało się na specjalnych domówkach.

Choć tegoroczna edycja była jedynie namiastką festiwalu z Kostrzyna, organizatorzy bardzo się starali, by zapewnić woodstockowiczom jak najwięcej atrakcji i emocji. W studiu w Warszawie przygotowali prawdziwą scenę, na której na żywo występowali muzycy. Były też spotkania Akademii Sztuk Przepięknych. Każdy koncert oglądała w studiu niewielka grupa fanów, przez co muzycy nie mieli wrażenia, że grają jedynie do kamery.