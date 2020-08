Raport Ministerstwa Zdrowia z poniedziałku, 3 sierpnia: od początku epidemii mamy w Polsce 47 469 zakażeń koronawirusem. Niestety 1732 osoby zmarły. Dzisiaj przybyło 575 nowych przypadków.

W woj. lubuskim stwierdzono 13 nowych przypadków. Łącznie 432 zakażenia koronawirusem. Czterech nowych pacjentów pochodzi z powiatu nowosolskiego, trzech z powiatu słubickiego, dwóch z Zielonej Góry, a po jednym z Gorzowa oraz powiatów gorzowskiego, międzyrzeckiego i zielonogórskiego.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 214 osób, 10 pacjentów niestety zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 497, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 63. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 261.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1841 łóżek i 74 respiratory. Ponad 95 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 3 sierpnia. Do tej pory wyzdrowiało 34 881 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: