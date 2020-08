Mieszkańców wchodzących do urzędu miasta obowiązują jak dotychczas maseczki oraz dezynfekcja rąk lub rękawiczki.

W budynku przy ul. Sikorskiego sala obsługi klienta będzie czynna w godz. 8–15.30 (we wtorki do godz. 16.30, w piątki do godz. 14.30). Takie same godziny przyjęć będą obowiązywać w budynkach przy ul. Łokietka i Teatralnej.

W USC (ul. Kazimierza Wielkiego) oraz w wydziale komunikacji (ul. Myśliborska) również powraca system sprzed epidemii: obsługa w godz. 8–15 (we wtorki do godz. 16, w piątki do godz. 14).