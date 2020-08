Zwykle gorzowianie żegnali wakacje podczas weekendowego i plenerowego Koniec Lata Party. Tym razem z wiadomych względów na masową trzydniową imprezę na nadwarciańskich błoniach się nie zanosi. Natomiast w amfiteatrze będzie biletowany koncert na tę właśnie okoliczność. A na scenie duet: Maryla Rodowicz i Zenek Martyniuk.

- To będzie prawdziwy muzyczny show, jakiego do tej pory nie widzieliście! Coś wyjątkowego na otarcie łez po dobiegających końca wakacjach. Królowa polskiej muzyki popularnej Maryla Rodowicz w duecie z królem disco polo Zenkiem Martyniukiem rozgrzeją Was mocniej niż letnie upały. Radość, miłość i zabawa, bo nie można inaczej odbierać przebojów Maryli i Zenka. Każdy je zna i śpiewa! Przecież to w końcu król i królowa muzyki rozrywkowej, którzy tworzą fascynujące muzycznie królestwo, w którym ludzie bawią się, tańczą, śpiewają i wspólnie świętują – zapowiadają organizatorzy.