- To nie był pacjent zerowy, jestem tego pewien, ale faktycznie u nas zdiagnozowano go pierwszego – mówi Jacek Smykał, szef kliniki chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. I wspomina dzień, w którym ogłoszono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Było to 6 marca.

– Dostaliśmy telefon nad ranem, ale mieliśmy siedzieć cicho do 9, bo będzie konferencja – wspomina Jacek Smykał.

Dziś, mimo że wchodzimy w szczyt pandemii, sytuacja wygląda dobrze. Na zielonogórskim oddziale jest 35 miejsc, są stanowiska do dializy chorych, łóżka OIOM-owe.