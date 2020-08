Drużyna Warty Gorzów wywalczyła awans po rozegraniu jedynie rundy jesiennej. Rywalizację przerwała epidemia koronawirusa.

Do III grupy trzeciej ligi na sezon 2020/21 ostatecznie zostało przyjętych aż 19 zespołów. Rozegramy 38 kolejek, zwycięzca w nagrodę dołączy do drugoligowców, a co najmniej cztery ostatnie drużyny zostaną zdegradowane. Grono spadkowiczów tradycyjnie może się powiększyć, jeśli do grupy lubusko-dolnośląsko-śląsko-opolskiej spadnie ktoś z drugiej ligi.