Do czerwcowych egzaminów podeszło 343 tys. uczniów. Pierwotnie testy miały odbyć się w kwietniu, ale przez epidemię koronawirusa zostały przełożone. W ich trakcie obowiązywał reżim sanitarny.

Pierwszym sprawdzianem wiedzy nabytej w szkole podstawowej był ten z języka polskiego. Średni wynik krajowy to 59 proc. Przystąpiło do niego 8664 Lubuszan - ich średni wynik to 56,44 proc. (13. miejsce wśród województw).

Najwyższą średnią wyników z języka polskiego ze względu na obszar zdobyli uczniowie z Gorzowa (62,93 proc. - 1060 zdających) i Zielonej Góry (60,94 proc. - 1134 zdających), a najniższą z pow. wschowskiego (50,95 proc. - 386 zdających) i słubickiego (50,88 proc. - 438 zdających).