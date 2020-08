Na starcie w Lesznie, po gorzowskiej stronie, zobaczyliśmy Duńczyka Andersa Thomsena i Rafała Karczmarza, którzy zaliczyli groźne wypadki podczas poprzedniego meczu Stali w Grudziądzu, gdzie zaliczono wynik po 9. wyścigach - 29:25 dla gospodarzy.

- Obaj musieli odwiedzić szpital, ale na szczęście nic poważnego się nie stało - opowiadał nasz trener Stanisław Chomski. - Przeszli intensywną rehabilitację i po kolejnych konsultacjach lekarskich dostali zgodę na jazdę. Zdążyli odjechać jeden, pełny trening.

Dziś na torze trzykrotnych z rzędu, żużlowych mistrzów Polski (w pierwszej rundzie u siebie z Unią przegraliśmy 41:49), gorzowski szkoleniowiec postawił na skład, który został zakontraktowany zimą. Tym razem nie powołał, ściągniętego już w czasie rozgrywek „gościa”, Australijczyka Jacka Holdera.

- Ruszamy na bardzo trudny teren, gdzie chcę coś zbudować na kolejne mecze, bo przecież pojechaliśmy na razie tylko jeden pojedynek u siebie - stwierdził trener Chomski. - W sierpniu będziemy walczyć na „Jancarzu” aż sześć razy, w końcu musimy zacząć zbierać większą ilość dużych punktów. Początek z różnych powodów mamy bardzo trudny, pięć porażek z rzędu to jest fakt. Trzeba jednak pokazać zawodnikom, że im ufam. Mamy więc taki dzień przydatności do zespołu Stali w Lesznie, a dopiero dalej będziemy patrzeć, co na starcia z Motorem Lublin, Włókniarzem Częstochowa i Rybnikiem, które pojadą błyskawicznie [9, 10 i 14 sierpnia w Gorzowie], trzeba będzie jeszcze pozmieniać.

Budowanie większej wartości Stali na najbliższą, arcyważną przyszłość, gdzie w końcu trzeba wygrzebać się z ostatniego miejsca w tabeli, polegało na tym, że na mecz z mistrzem zostały zawieszone wszelkie ruchy taktyczne. Nie trzeba było kreślić również po stronie gospodarzy, bo Unia już po 4. wyścigach wygrywała 16:8, a więc trener Piotr Baron musiał dokonać wyborów dopiero na biegi nominowane.

Każdy z seniorów Stali dostał zatem po co najmniej cztery starty i miał się w nich w pełni wykazać, aby w przyszłą niedzielę nie dać się wypchnąć ze składu Jackowi Holderowi.

Tu przede wszystkim toczy się wyścig między Krzysztofem Kasprzakiem, Nielsem Kristianem Iversenem i Szymonem Woźniakiem. Na tle najmocniejszego rywala w PGE Ekstralidze, najsłabiej wypadł ostatni z wymienionych i nie załapał się na biegi nominowane. Od razu jednak trzeba dodać, że pozostali to były jedynie przebłyski, a nie regularna, wysoka forma. Zdobycze na miarę solidnej drugiej linii, a nie frontmenów, ciągnących zespół. Tacy byli dziś prawie wyłącznie po stronie Leszna.

Na koniec spotkania, w którym stawką był również dodatkowy, duży punkt za lepszy wynik w dwumeczu, byliśmy 20 „oczek” za leszczynianami.

Niedziela, 26 lipca 2020 r. Mecz żużlowej PGE Ekstraligi: MrGarden GKM Grudziądz - Moje Bermudy Stal Gorzów 29:25 (przerwany po 9. wyścigach) Fot. Marcin Karczewski, PGE Ekstraliga

Promyki nadziei? Dwie trójki Iversena, remis w wyścigu młodzieżowców. Szarpali także Bartosz Zmarzlik (to nie był jego wybitny dzień) i Anders Thomsen. Rewelacji nie ma, ale przecież ten zespół przegrał już sześć razy z rzędu.

Na pewno z duszą na ramieniu, choć również z ulgą, wreszcie wracamy na domowy tor, byle nawierzchnia na „Jancarzu” była naszym atutem. I pewnie w drodze powrotnej do Gorzowa, trener Chomski zastanawia się, ile razy Apator Toruń zgodzi się puścić młodszego z Holderów, w czasie ligowego maratonu Stali, meczów nawet dzień po dniu. Przez straszny falstart bardzo sobie nagrabiliśmy, od teraz to już jest walka o życie. Wciąż jednak mamy szansę pokazać taki żużel i zdobyć tyle punktów, aby przynajmniej kończyć ten sezon z podniesionymi głowami.

LESZNO - GORZÓW:

1. wyścig - 5:1 - (czas NCD 60,00 s) Smektała, Sajfutdinow, Kasprzak, Woźniak

2. wyścig - 3:3 (8:4) - (61,09) Kubera, Karczmarz, Jasiński, Szlauderbach

Szlauderbach 3. wyścig - 4:2 (12:6) - (60,68) Pi. Pawlicki, Thomsen, Lidsey, Iversen

Lidsey, 4. wyścig - 4:2 (16:8) - (60,64) Kołodziej, Zmarzlik, Szlauderbach, Karczmarz

Szlauderbach, 5. wyścig - 3:3 (19:11) - (60,01) Smektała, Woźniak, Zmarzlik, Lidsey

Lidsey 6. wyścig - 1:5 (20:16) - (60,01) Iversen, Kasprzak, Pi. Pawlicki, Kubera

Pi. Pawlicki, Kubera 7. wyścig - 4:2 (24:18) - (60,02) Sajfutdinow, Thomsen, Kołodziej, Jasiński

Kołodziej, 8. wyścig - 4:2 (28:20) - (60,02) Pi. Pawlicki, Zmarzlik, Szlauderbach, Woźniak

Szlauderbach, 9. wyścig - 5:1 (33:21) - (60,01) Sajfutdinow, Kołodziej, Kasprzak, Iversen

10. wyścig - 4:2 (37:23) - (60,02) Smektała, Thomsen, Lidsey, Karczmarz

Lidsey, 11. wyścig - 2:4 (39:27) - (60,01) Zmarzlik, Sajfutdinow, Kasprzak, Lidsey

Sajfutdinow, Lidsey 12. wyścig - 4:2 (43:29) - (60,01) Smektała, Iversen, Kubera, Jasiński

Kubera, 13. wyścig - 5:1 (48:30) - (61,12) Kołodziej, Pi. Pawlicki, Thomsen, Woźniak

14. wyścig - 3:3 (51:33) - (62,33) Iversen, Kubera, Pi. Pawlicki, Kasprzak

Kubera, Pi. Pawlicki, 15. wyścig - 4:2 (55:25) - (60,89) Sajfutdinow, Zmarzlik, Smektała, Thomsen

FOGO UNIA LESZNO - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 55:35

Pierwszy mecz 49:41 dla Unii, punkt bonusowy dla Leszna.

UNIA L.: Emil Sajfutdinow 13+1 bonus (2,3,3,2,3), Janusz Kołodziej 9+1 (3,1,2,3,-), Bartosz Smektała 13 (3,3,3,3,1), Jaimon Lidsey 2 (1,0,1,0), Piotr Pawlicki 10+2 (3,1,3,2,1), Szymon Szlauderbach 2 (0,1,1), Dominik Kubera 6 (3,0,1,2).

STAL: Krzysztof Kasprzak 5+1 bonus (1,2,1,1,0), Niels Kristian Iversen 8 (0,3,0,2,3), Szymon Woźniak 2 (0,2,0,0), Bartosz Zmarzlik 10+1 (2,1,2,3,2), Anders Thomsen 7 (2,2,2,1,0), Rafał Karczmarz 2 (2,0,0), Wiktor Jasiński 1+1 (1,0,0), Kamil Pytlewski - nie startował.

WYNIKI I PROGRAM 8. KOLEJKI:

piątek, 31 lipca

RM Solar Falubaz Zielona Góra - PGG ROW Rybnik 57:33 (bonus dla Falubazu)

Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 55:35 (bonus dla Unii)

niedziela, 2 sierpnia

godz. 16.30, nSport+ MrGarden GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław

1. Fogo Unia Leszno 7 15 +92

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 8 12 +39

3. Motor Lublin 7 8 +24

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 5 8 +64

5. Betard Sparta Wrocław 6 7 +40

6. MrGarden GKM Grudziądz 7 4 -40

7. PGG ROW Rybnik 8 2 -159

8. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 6 0 -60

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

ZALEGŁY MECZ Z 7. KOLEJKI:

wtorek, 4 sierpnia

godz. 20.30, nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

PROGRAM 9. KOLEJKI:

piątek, 7 sierpnia

godz. 18, Eleven Sports PGG ROW Rybnik - MrGarden GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - RM Solar Falubaz Zielona Góra

niedziela, 9 sierpnia

godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

godz. 19.15, nSport+ Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

ZALEGŁY MECZ Z 4. KOLEJKI:

poniedziałek, 10 sierpnia

godz. 20.30, Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Eltrox Włókniarz Częstochowa

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.