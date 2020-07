W Lubniewicach koło Gorzowa rozpoczął się dzisiaj Konwent Marszałków Województw. Spotkanie odbywa się nieco ponad tydzień po kluczowych decyzjach Unii Europejskiej o unijnym finansowaniu w latach 2021-2027.

Przypomnijmy. Szefowie państw Unii Europejskiej uzgodnili budżet podstawowy na 1074 mld euro. Do tego doszedł Fundusz Odbudowy wart 750 mld euro (390 mld w dotacjach oraz 360 mld euro w tanich pożyczkach) na najbliższe cztery lata. Z finansowego tortu Polsce może przypaść - jak się wstępnie szacuje - ok. 125 mld euro oraz 34 mld euro w pożyczkach.

Marszałkowie chcą poznać „architekturę podziału” pieniędzy dla polskich regionów. - Czekamy na propozycje polskiego rządu, tak my omówić je już jesienią - zapowiada Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej.

Wtedy powinniśmy poznać też podział na regiony słabiej rozwinięte (np. województwa Polski Wschodniej oraz Lubuskie, Zachodniopomorskie), w trakcie transformacji (Dolny Śląsk czy Wielkopolska). Wiąże się to z podziałem dotacji w porównaniu z poprzednią perspektywą unijną. Pierwsza grupa mogłaby liczyć na 85 proc. kwot, druga - 70 proc. Polska Wschodnia miałaby dodatkowo dostać 600 mln euro w ramach specjalnego programu. Osobna rzecz ma się z Mazowszem. Rząd planuje podział województwa na stołeczne i mazowieckie. - Wówczas sama Warszawa dostałaby 40 proc. środków - tłumaczyła marszałkom Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Minister łączyła się z Lubniewicami w trybie zdalnym.

REKLAMA

- Wbrew pozorom terminy są krótkie. Do połowy sierpnia województwa muszą wskazać najważniejsze projekty i inwestycje w regionach finansowane z Unii Europejskiej - mówi Elżbieta Polak, marszałek lubuska

Marek Prawda: Bolesna lekcja z koronawirusa

Konwent marszałków województw, Lubniewice 31 lipca 2020. Marek Prawda , dyrektor Komisji Europejskiej w Polsce i marszałek lubuska Elżbieta Polak fot. Władysław Czulak/AG

- Unia zaproponowała po raz pierwszy dwa budżety na najbliższe siedem lat. To nadzwyczajne rozwiązanie w nadzwyczajnej sytuacji - mówił w Lubniewicach Marek Prawda, dyrektor Komisji Europejskiej w Polsce. - Po raz pierwszy też najpierw mamy budżet, do którego dorabiamy strategię. Więc odwrotnie niż w przeszłości. Mamy nową opowieść unijną.

Nowa opowieść to efekt pandemii koronawirusa i globalnych uwarunkowań. - A zaczęło się źle. W pierwszych tygodniach pandemii mieliśmy smutny spektakl narodowych egoizmów i wyścigu po maseczki. Wytykano Brukseli brak skoordynowanych działań, schematyczne posunięcia, a państwom unijnym zamykanie granic bez uzgodnień. Było wrażenie chaosu i bezradności - opowiadał Prawda.

REKLAMA

- Dziś widzimy to inaczej. Unia robiła to, co mogła. Zaczęły się wspólne zapasy i zakupy, pomoc gospodarkom. Szybko na walkę z pandemią zebrano 55 mld euro. Pojawiła się solidarność państw m.in. pomoc słabszym i transport pacjentów z kraju do kraju. Sytuacja się uspokoiła, Unia zaczęła wychodzić z fazy toksycznej

Europa zaczęła sobie uświadamiać, zdaniem Marka Prawdy, że musi radzić sobie bez USA. - Ameryka w czasie pandemii stała się bardziej problemem niż rozwiązaniem. Abdykowała ze swojego światowego przywództwa, a wszyscy pamiętali jak szybko i dobrze reagowała w czasie epidemii eboli w Afryce - tłumaczy. - W Europie taką rolę cywilnego koordynatora zaczęły pełnić Niemcy.

„Suwerenna Europa, ale bez satrapii”

W większym budżecie unijnym trzeba widzieć - zdaniem Prawdy - politykę uniknięcia katastrofy gospodarczej i ucieczki do przodu we wspólnych interesach. Także przed europejskim sporami północy kontynentu z południem oraz globalnymi konfliktami mocarstw, przede wszystkim USA z Chinami. Dlatego UE zainwestuje przede wszystkim w gospodarkę innowacyjną i cyfrową, zdrowie oraz w ochronę klimatu i zielony ład. Na projekty klimatyczne i cyfrowe może pójść ponad 50 proc. pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

- Nowa polityka jest przemyślaną koncepcją solidarności europejskiej, opowieścią o ściślejszej współpracy i mocniejszej wspólnocie. Strategią zwarcia szeregów. Decyzje o wydaniu kosmicznych pieniędzy wydawały się do niedawna niewyobrażalne. Tymczasem Unia wyszła z własnego cienia. Bo przyszłość mieszkańcy Unii wiążą z europejską wspólnotą, a nie ze światem wielkich graczy - tłumaczy Prawda.

- Europa będzie ta sama, ale nie taka sama. Nadchodzi moment ważnych decyzji o federacyjności Europy. Jest zdecydowanie więcej zrozumienia dla suwerenności państw. Będzie jej więcej, co nie znaczy przymykania oczu na naruszanie demokracji. Nie po to państwa podpisują traktaty, by budować satrapie i pół-dyktatury - mówi Prawda.