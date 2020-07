To będzie starcie dwóch przegranych ekip na otwarcie rozgrywek, tyle tylko że stilonowcy to jeden z głównych faworytów do awansu, który aby ten cel zrealizować, nie powinien zgubić zbyt wielu punktów.

Gorzowski czwartoligowiec przegrał 1:2 z Ilanką w Rzepinie, a honorowego gola strzelił Łukasz Maliszewski. Piast w 1. kolejce przegrał u siebie z Dębem Przybyszów również 1:2. Też miał już dwa gole straty, a w 81. min rozmiary porażki zmniejszył Wojciech Dąbrowski.

Ekipa Stilonu, po niezłych grach towarzyskich i dobrych występach w lubuskim Pucharze Polski, w lidze zawiodła. – Nie ma tłumaczenia, to więcej nie może się zdarzyć, bo stać nas przecież na znacznie więcej – powiedział Kamil Michniewicz, trener niebiesko-białych. – Tak będzie co tydzień, że na tym poziomie przeciwnicy będą się mobilizować na Stilon jak na mecz w Lidze Mistrzów, a my musimy sobie z tym radzić. Porażkę w Rzepinie przyjęliśmy na klatę. Teraz sportowej złości ma nam wystarczyć nie na jedno spotkanie, ale na całą rundę jesienną.