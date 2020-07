Dla Lamberta wyjątkowy sezon z koronawirusem jest świetny. Widać, że zawodnikowi służy jazda tylko w Polsce i mistrzostwach Europy. Brytyjczyk w PGE Ekstralidze czasami w pojedynkę ratuje honor Rybnika, aktualnie ma 13. średnią w ekstraklasie (2,083 pkt).

- Toczymy nieustającą wojnę z Brytyjczykami i to na wielu frontach. Oni nadal nie chcą zezwolić swoim zawodnikom na starty w eliminacjach do mistrzostw Europy. Dlaczego tak się dzieje? Nie mam pojęcia - to wypowiedź Piotra Szymańskiego, przewodniczącego Komisji Wyścigów Torowych FIM Europe sprzed pięciu lat. Dziś Brytyjczycy na startach w SEC bardzo korzystają, mają złoto i miejsce w GP.