W sobotę (1 sierpnia) rano wykonawca przebudowy ulic Chrobrego i Mieszka I planuje wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Nastąpi zamknięcie skrzyżowania ulic Chrobrego, Mieszka I i Borowskiego. W konsekwencji ulica Borowskiego na odcinku od ul. Armii Polskiej do Mieszka I oraz od ul. Dąbrowskiego będzie drogą bez przejazdu.

Fot. Grupa ZUE/ Materiały prasowe

Istotną zmianą będzie odwrócenie kierunku ruchu na jednokierunkowej ulicy Łokietka. Kierowcy będą poruszać się tą ulicą od Dąbrowskiego w kierunku Chrobrego i dalej do skrzyżowania z Armii Polskiej.

Przez weekend (od soboty od godz. 9, do poniedziałku do godz. 2) wyłączona z ruchu zostanie ul. Drzymały, na odcinku od 30 Stycznia do Borowskiego. Jest to związane z organizacją imprezy „Wakacyjna Trasa Dwójki”. Koncert ten odbędzie się w Gorzowie w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godz. 20. Na scenie amfiteatru zaśpiewają m.in. Cleo, Golec uOrkiestra, Blue Cafe, Piękni i Młodzi, Łzy, Ryszard Makowski i inni.

Ul. 30 Stycznia na odcinku od Dąbrowskiego do Drzymały będzie w tym czasie drogą bez przejazdu.

Fot. Materiały prasowe UM Gorzowa