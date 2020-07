Projekt „Lubuskie Bony Wsparcia” wart był 30 mln zł. To unijne pieniądze, przesunięte na walkę z pandemią koronawirusa. Do firm dotkniętych COVID-19 miało trafić 27 mln zł w w formie bezzwrotnych dotacji. Natomiast po 1,5 mln zł do operatorów za przeprowadzenie konkursu. Zgodnie z podpisanymi umowami na południu regionu realizowała go Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL), a na północy - Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

Konkurs skończył się awanturą. Nabór trwał niespełna 10 minut. W momencie, gdy pieniądze się wyczerpały, firmy nie miały już szansy złożyć wniosków. W dodatku o pieniądze ubiegały się firmy członków zarządu OPZL (w tym prezesa) oraz przedsiębiorstwa z nimi związane. To oburzyło część pracodawców.