77. Lotto Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach, które odbyły się w Warszawie, pierwszy raz zostały rozegrane systemem pucharowym. Z numerem jeden był rozstawiony arcymistrz Mateusz Bartel z Polonii Wrocław, który jednak odpadł już w pierwszej rundzie. Takie to właśnie były mistrzostwa, pełne napięć i emocji. Dzięki temu, że jeśli zwycięzcy nie wyłaniały dwie pierwsze partie, były zarządzane dogrywki. Aż do tzw. armagedonu, zwanego przez szachistów „rosyjską ruletką”, bo tu każdy ruch ma olbrzymie znaczenie. W pięć minut grający białymi musi wygrać, a dla walczącego czarnymi figurami zawodnika, zwycięski jest już remis.

W ubiegłym roku szachiści KSz Stilon indywidualne mistrzostwa kraju wygrali dubletem. Obrońca złota, arcymistrz Kamil Dragun przebywa jednak w Stanach Zjednoczonych. Tym razem godnie zastąpił go arcymistrz Kacper Piorun, w 2019 r. drugi, złoty w 2017 r.

To zdecydowanie nie była łatwa droga Pioruna do mistrzostwa Polski, ale jakże emocjonująca. W każdej rundzie szachista z gorzowskiego klubu wygrywał po dogrywce. Tak pokonał m.in. kolegę ze Stilonu Michała Krasenkowa. W półfinale i finale wszystko rozstrzygało się we wspomnianym wyżej armagedonie. Za każdym razem na korzyść Kacpra Pioruna.

Wirtuoz z Łowicza i czarodziej z Chrzanowa - takim hasłem był reklamowany wielki finał. Piorun pochodzi z Łowicza, a za rywala miał arcymistrza Daniela Sadzikowskiego (UKS przy SP 8 Chrzanów).

- Każda runda to było dla mnie naprawdę duże wyzwanie i przed pojedynkiem o złoto nie stawiałem siebie w roli faworyta - powiedział Kacper Piorun. - Spokojnie mogę powiedzieć, że równie dobrze mistrzostwo mogło trafić do Daniela Sadzikowskiego czy Grzegorza Gajewskiego z Hetmana Katowice, który zdobył brązowy medal. Ta stawka była bardzo wyrównana, a poziom naprawdę wysoki. Myślę, że przez ten tydzień nieźle zareklamowaliśmy szachy kibicom i pokazaliśmy, jakie mogą tu być emocje.

Teraz do walki o mistrzostwo Polski staną panie. Tam od 3 sierpnia o medal będzie walczyła m.in. Karina Cyfka z Klubu Szachowego Stilon Gorzów. Rozgrywki ligowe odbędą się pod koniec sierpnia w Krakowie.